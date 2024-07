Hampus Findell klar for Viking

Newcastle fast bestemt på å beholde England-aktuelle Howe: – Vi elsker ham

Newcastle vil gjøre alt for å beholde den England-aktuelle treneren Eddie Howe. Engelskmannen er den heteste kandidaten til å ta over etter Gareth Southgate.

Tirsdag ble det klart at Southgate gir seg som England-trener og dermed må EM-finalisten på jakt etter ny trener.

Howe lanseres som en sannsynlig arvtaker, men Newcastle kommer til å kjempe for å beholde manageren. Det forteller klubbens administrerende direktør Darren Eales til BBC.

– Vi er på en spennende reise og Eddie er mannen som skal lede oss på den. Vi har forpliktet oss til en langvarig avtale med ham. Vi tror han er den rette mannen for Newcastle. Vi elsker ham, sier Newcastle-direktøren.

The Athletic skriver at Howe ikke har noen utkjøpsklausul i kontrakten han undertegnet med klubben sist sommer, men at Howe mest sannsynlig ikke vil bli hindret i å ta England-jobben om han blir tilbudt den og ønsker den.

Englands spiller sin neste kamp 7. september mot Irland i nasjonsligaen.

The Telegraph melder at tidligere Liverpool-trener Jürgen Klopp ikke blir en aktuell kandidat med det første. Han skal ta ett år fri fra fotballen. (NTB)