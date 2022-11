Hamna i klinsj med to landslagskameratar: – Kjenslene kan ta overhand

– Det er klart det er stort etter ein slik sesong der du føler at du har prestert bra, å få det krona med landslagsplass og ein slik pris. Det er stort, seier Vetlesen til NRK.

Bærumsguten legg bak seg ein draumesesong for Bodø/Glimt – der det heile vart toppa med seriesølv, prisen «årets spelar» i Eliteserien og A-landslagsplass denne helga.

Sesongen har vore ein einaste stor opptur for 22-åringen, som på 55 kampar har notert seg for 22 mål og elleve målgivande pasningar. Prestasjonane smaker ekstra godt med tanke på den litt tyngre starten i Bodø-klubben, ifølgje Vetlesen.

– Du får eit svar på at hardt arbeid over tid lønner seg. Eg har hatt fokus på å ta steg kvar einaste dag, slik at du kan bli ei betre utgåve av deg sjølv. Det gir resultat til slutt.

HERJA: Vetlesen har storspela denne sesongen for Bodø/Glimt. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Kjenslene kan ta overhand

Men mellom strokne pasningar, elegante soloraid og flotte skåringar, har det også vorte nokre disputtar på vegen for Vetlesen.

– Nokre gonger kan ta kjenslene ta overhand og då skjer slike ting, seier ungguten.

Glimt-spelaren siktar til to hendingar med landskollegaene Sivert Mannsverk og Mads Hedenstad – som også begge er A-landslagsdebutantar.

Etter cupfinalen tidlegare i år freste Mannsverk mot Vetlesen, og meinte han var usportsleg i sekunda før han skåra på det avgjerande straffesparket som gav Molde 1-0-sigeren. Mannsverk hevda Glimt-spelaren pirka på straffemerket og byrja å psyke han ut før han skulle skyte.

I oktober vart også målvakt Hedenstad irritert på Vetlesen då han etter seiande skal ha distrahert han frå sidelinja med ulike tilsnakk og rop – i kampen der Vetlesen skåra som innbytar og Glimt til slutt vann 4–1.

DEBUTANT: Vetlesen i aksjon under si første samling med A-landslaget i Dublin. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Bæringen trur ikkje nokon av dei ber noko nag for hendingane, men tek likevel sjølvkritikk.

– Sett i ettertid trur eg både Sivert og Mads ler litt av det og synest det er gøy. Spesielt det med Mads synest eg berre er morosamt. Når kampar knyter seg til, så kan slike ting skje. Så seier ein beklagar i etterkant. Spesielt Sivert hadde ei god oppleving med at han sette den straffa, så han skal ikkje klage for mykje.

– Er det situasjonar ein angrar på i ettertid?

– Nokre av dei. Spesielt han i cupfinalen synest eg er på kanten, for det er ikkje så «fair play». Det har eg lagt meg flat for. Det er klart at midt i heten i kampen, så er det vanskeleg å alltid gjere dei rette tinga. Så får eg håpe eg har lært til neste gong, svarer 22-åringen.

– Ferdig med det

NRK møter også Hedenstad på landssamling i Dublin. Målvakta er klar på at han har lagt hendinga bak seg, og påpeikar at stemninga mellom dei to er veldig god.

VENNER: – Vi var ferdig med han etter førre kamp, seier Hedenstad om Vetlesen-situasjonen. Her frå den første A-landslagssamlinga si. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi var ferdig med det rett etter kampen. Den vart haussa altfor mykje opp. Det var ingen «big deal», eigentleg.

– Vetlesen har tidlegare uttalt at han er litt kynisk. Kva tenkjer du om, ja, kall det disputtane han har teke denne sesongen?

– Han seier han gjer alt for å vinne. Det er ein god eigenskap å ha. Han er ein fantastisk fotballspelar som har hatt eit veldig bra år. Det er fullt fortent at han vinn årets spelar, meiner Hedenstad.

Landslagsdebutanten skryter også kraftig av Vetlesens sesong.

– Han er ein utruleg god fotballspelar. Han har nokre basisferdigheiter og eit blikk for spelet som er veldig bra. Det er alltid vanskeleg å møte Hugo når vi speler mot dei. Han er ein trussel heile tida.