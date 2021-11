Hamilton ut mot Formel 1-arrangører: – Disse stedene trenger gransking

Qatar og Formel 1 har i høst blitt enig om en tiårsavtale som strekker seg fra 2023 til 2033. I tillegg blir den ferske Formel 1-banen å se også i 2021 og 2022.

Formel 1-stjerna Lewis Hamilton forstår at det stilles spørsmål rundt det å kjøre i Midtøsten.

– Når idretter reiser til slike steder, så er det en plikt å gjøre folk oppmerksom på disse problemene. Disse stedene trenger gransking, og vi trenger media for å snakke om slike ting. Mangel på like rettigheter er et alvorlig problem, sier briten, ifølge Autosport.

– Selv om det har blitt gjort noen endringer, så er det aldri nok. Det må gjøres mer, sier Hamilton, som kjørte fredagens trening med en hjelm som hadde regnbuefarger.

MARKERTE: Lewis Hamilton valgte å kjøre første trening med regnbuefarger for å vise sin støtte til Pride-bevegelsen. Foto: THAIER AL-SUDANI / Reuters

Antar store summer i spill

Selv om superstjerna fra tid til annen snakker om ting som diskriminering og menneskerettigheter, mener Viasports Formel 1-ekspert Henning Isdal at utøverne har litt å gå på.

– Det har ikke vært tradisjon for det. Historisk sett, om man går tilbake til 70-tallet, så ble det kjørt løp i Sør-Afrika under apartheid, og da var det også en viss kritikk. Samtidig så er det ikke førerne som bestemmer hvor de skal kjøre, men de har et slags ansvar for at temaet blir lagt, sier Isdal.

Han påpeker at summen Qatar og Saudi-Arabia betaler ikke er kjent, men det er sannsynligvis snakk om mange millioner.

– Vi kan anta at disse golfstatene har betalt mye mer enn de tradisjonsrike Formel 1-landene i Europa, mener Isdal.

Formel 1 landet sin tiårsavtale med Qatar tidligere i høst.

– Jeg er overrasket over at Qatar har kommet inn, og at de i tillegg har fått en tiårsavtale. Denne sesongen er det fire av 22 løp som foregår i en liten region i Midtøsten, og det er kanskje ikke ønskelig, sier Isdal.

– Jeg skjønner at pengene rår, for det er hovedmålet for den kommersielle rettighetshaveren. De skal tjene penger, og dette er en milliardindustri. Det er ikke overraskende at de velger fire slike land, fortsetter han.

NY ARENA: Max Verstappen testet ut Losail International Circut, som er banen Formel 1-førerne skal bruke i Qatar Grand Prix. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Får sterk kritikk av Amnesty

Amnesty har på sin side vært kritiske til å ha løp i Midtøsten.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, er bekymret for hvilken retning idretten tar. Han mener at Formel 1-sporten må tenke over hva de er med på.

– De må vite at de inngår i en nøye og gjennomtenkt plan fra disse landene, der de skal profilere seg og få mer makt ved å skaffe seg store sportsarrangementer. Dette er et klassisk eksempel på sportsvasking, mener Egenæs.

Hyller Hamilton

Nylig har Amnesty gitt ut en rapport om forholdene i nettopp Qatar. Den hevder at det nå går i feil retning når det kommer til rettigheter for migrantarbeidere.

I tillegg hevdet rapporten at VM-landet «har gjenopplivet de verste elementene i Kafala-systemet og undergravd noen av de nylige reformene.»

Kafala-systemet beror seg på at arbeidstakeren gir fra seg passet sitt, og i praksis blir arbeidsgiverens eiendel.

– Dette kan til en viss grad skyldes covid, fordi det er vanskeligere å reise og arbeidsgiveren er redd for å miste arbeiderne sine. Det kan gjøre det vanskeligere å innføre ordningene, sier Egenæs.

KRITISK: John Peder Egenæs mener Formel 1 må være klar over hva de er med på. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Hamilton er dessverre den eneste som skiller seg ut i Formel 1, og har også tatt opp Black Lives Matter. Det er viktig at de største og mest kjente tar opp slike spørsmål. Samtidig er det apparatet i Formel 1 som må følge opp hans oppfordringer, sier Amnesty-sjefen og fortsetter:

– Det er fantastisk at han gjør dette, og jeg håper han ryster dem litt.

Forsvarer beslutningen

Motorsportsjef i Qatar, Abdulrahman Al Mannai, sier at førerne kan si hva de ønsker om at løp skal arrangeres i landet med det omstridte regimet.

– Qatar har alltid vært åpen for kritikk. Qatar har de siste årene jobbet for å forbedre arbeidsforholdene, sier Al Mannai.

Men kritikk har de i hvert fall fått. Spesielt i forbindelse med fotball-VM i 2022 har landet stadig fått sterk kritikk fra Amnesty på grunn av brudd på menneskerettigheter.

Saudi-Arabia skal også arrangere Formel 1-løp for første gang i historien. De har også markert seg i fotballen den siste tiden, med oppkjøp av Newcastle United.

Formel 1-topp Stefano Domenicali har forsvart det å arrangere Formel 1-løp i Qatar og Saudi-Arabia.

– Jeg tror ikke det å stenge land ute og si at vi ikke vil ha det (Formel 1) der vil forbedre situasjonen. Jeg tror faktisk det motsatte. Det betyr ikke at alt er perfekt, men det vi holder på med og det vi skriver under på, går riktig vei, sier Domenicali ifølge Independent.

GIGANTAVTALE: Stefano Domenicali og Formel 1 har inngått avtale med Qatar, der de får arrangere løp i ti år. Foto: IBRAHEEM AL OMARI / Reuters

Det siste løpet skal også foregå i Midtøsten. Abu Dhabi får æren av å avslutte sesongen, og har vært en del av programmet siden 2008.

Isdal påpeker at Hamilton og Verstappen kan havne på lik poengsum før siste løp. Dersom Hamilton vinner i Qatar og Saudi-Arabia, mens Verstappen blir nummer to, vil dette scenarioet inntreffe.

– Man skal aldri undervurdere Hamilton. Det så vi i Brasil, og det var flere faktorer som gjorde at han ble så dominerende der. Han skiftet motor, men det han gjorde der var mesterklasse. Det var kanskje hans beste løp noensinne, mener Isdal.