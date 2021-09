– Det er mange hyklere i verden, det er åpenbart, sier Verstappen til Autosport.com.

– Jeg hoppet ut av bilen, så til venstre, og der satt han og prøvde å sette bilen i revers. Det så ut til at alt gikk helt fint, sier Verstappen, som også minnet om at Hamilton besøkte en galla i USA like etterpå.

Det er gått snaut to uker siden VM-rivalene Verstappen (Red Bull) og Hamilton (Mercedes) måtte avbryte det tradisjonsrike løpet på Monza-banen etter sesongens andre, store sammenstøt.

Verstappen gjorde et dårlig pitstopp og ble for ivrig da han skulle forsøke å ta seg forbi Mercedes-føreren. Da bilen fikk kontakt med kanten av banen, spratt den opp og skjøt fart over bilen til Hamilton. Hadde det ikke vært for «Halo»-bøylen som beskytter førernes hodet, kunne det gått skikkelig galt.

SATT UT AV SPILL: Max Verstappens bil traff kanten av banen, noe som ga bilen et hopp. Da han traff Hamiltons bil resulterte det i at bilen skjøt fart og endte på toppen av Mercedesen. Foto: Luca Bruno / AP

Verstappen mente briten burde gitt ham plass. Hamilton stusset over at nederlenderen ikke så til at det gikk bra med ham, der han satt med Red Bull-bilen «parkert» over hodet sitt.

Ingen av dem kunne fullføre løpet.

Hamilton antydet torsdag at Verstappen kanskje lot seg påvirke av presset rundt å kjempe for sin første VM-tittel. Det avfeier nederlenderen på det sterkeste.

– Jeg er så nervøs at jeg ikke får sove, ler Verstappen sarkastisk.

– Utifra de uttalelsene, er det åpenbart at han ikke kjenner meg.

Hamilton slo tilbake mot Verstappen-alliert

Lewis Hamilton var mer opptatt av å dysse ned enn å kaste bensin på bålet. Men briten var åpenbart irritert da han ble konfrontert med utspillene til den mektige Red Bull-rådgiveren Helmut Marko torsdag formiddag. Østerrikeren mente Hamilton hadde overdrevet hendelsen i Italia – og viste også til at han var å se på den rød løperen i New York kort tid etter kollisjonen.

MØTTE PRESSEN: Lewis Hamilton gjennomførte pressekonferanse torsdag. Foto: Joao Filipe / AP

– Jeg sa vel ikke at jeg var døende? Gjorde jeg? Jeg var bare takknemlig for å ha kommet meg ut av bilen uten alvorlige skader, sier Hamilton til britiske Telegraph.

– Det er ganske naturlig å ha litt smerter når en bil lander på hodet ditt. Jeg hadde vondt, men fikk behandling og akupunktur rett etter løpet og gjennom uken.

Kaotiske løp

Max Verstappen har vunnet syv løp – tre flere enn Lewis Hamilton – i 2021.

Men de siste fem rundene har han Mercedes-føreren knappet inn forspranget med 19 poeng. Det skiller nå kun fem poeng med syv løp igjen på kalenderen.

VM-stillingen (14/22 runder) Ekspandér faktaboks Dette er stillingen før Russlands Grand Prix: Max Verstappen (Red Bull), 226,5 poeng Lewis Hamilton (Mercedes), 221,5 Valtteri Bottas (Mercedes), 141 Lando Norris (McLaren), 132 Sergio Pérez (Red Bull), 118 Charles Leclerc (Ferrari), 104 Carlos Sainz Jr. (Ferrari), 97,5 Daniel Ricciardo (McLaren), 83 Pierre Gasly (Alpha-Tauri), 66 Fernando Alonso (Alpine), 50

Hovedgrunnen er at Verstappen har vært involvert i tre sammenstøt.

Stemningen mellom dem surnet etter Silverstone-kollisjonen som endte med at Verstappen måtte på sykehus, mens Hamilton kunne juble for sin 99. seier i karrieren.

Det påfølgende løpet i Ungarn ble også en tung affære for nederlenderen. Han endte kun på 9.-plass etter å ha fått store skader på bilen i første sving av løpet.

På hjemmebane i fødelandet Belgia og Nederland slo han tilbake, før det i forrige runde altså ble trøbbel igjen.

Kan starte bakerst

Hendelsen i Italias Grand Prix bidro med 0 poeng, samt at han fikk en såkalt «grid-straff» fordi han fikk skylden for kollisjonen med Hamilton. Verstappens utgangspunkt vil være tre plasser dårligere enn det kvalifiseringen førstkommende lørdag skulle tilsi.

Men det er fullt mulig at han starter helt bakerst sammen med Ferraris Charles Leclerc, dersom han velger å bytte motor. Da vil han motta straff. Verstappen blir nødt til å gjøre det en gang i løpet av sesongens siste løp. Russlands Grand Prix er en passende anledning siden han allerede har en straff – og det er en bane som innbyr til forbikjøringer.

Mercedes-fører Valtteri Bottas gjorde det på Monza sist løpshelg. Han kjørte seg helt opp til 3.- plass, godt hjulpet av sammenstøtet til Hamilton og Verstappen.

PS! Russlands Grand Prix er blitt arrangert i Sotsji siden 2014. Mercedes-førere har vunnet samtlige ganger: Hamilton (4), Bottas (2) og Rosberg (1).