Hamilton med stikk etter Red Bull-fiasko: – Vi har gjort en bedre jobb

Sesongen over for Johansson

Ryggproblemene fortsetter for hopperen Robert Johansson. Nå forteller han på Instagram at resten av sesongen ryker.

– Jeg er så trist over at sesongen min nå er over etter intense ryggsmerter, skriver Johansson.

Han sto over helges renn i Oberstdorf og måtte avbryte VM på hjemmebane i Vikersund.

Verdenscupsesongen i hopp avsluttes til helgen i slovakiske Planica.