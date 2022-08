Hamilton måtte bryte – blir kalt idiot av Formel 1-rival

Løpet pågår fortsatt

Allerede på den første runden ble det dramatisk da tidligere verdensmesterne Fernando Alonso og Lewis Hamilton var borti hverandre, noe som gjorde at Hamiltons Mercedes-bil ble så skadet at han etter kort tid fikk beskjed om å stoppe og avbryte løpet.

Ut fra reprisene kunne det se ut som Hamilton ga Alonso for liten plass på utsiden til at kollisjon var mulig å unngå.

– For en idiot!

På lagradioen ga tidligere verdensmester Alonso klar beskjed om hva han synes om kjøringen til Hamilton, som mistet tronen til Max Verstappen forrige sesong.

– For en idiot! Han stengte døra fra utsiden. Vi hadde en kjempestart på løpet, men denne fyren vet bare hvordan man skal kjøre når han starter i førsteposisjon, sa en oppgitt Alonso, vel vitende om at Hamilton har hatt en tøff sesong med en bil som sjelden har gitt ham «pole position» denne sesongen.

Kort tid etter ble det mer dramatikk da Nicholas Latifi mistet kontrollen på bilen og kjørte inn i Hamiltons tidligere lagkamerat Valtteri Bottas. Dermed var også Bottas ute av løpet.

Etter 22 av 44 runder er dette topp tre i skrivende stund:

1. Max Verstappen

2: Sergio Pérez

3: Carlos Sainz

Spa fortsetter

Verstappen startet løpet fra 14. beste posisjon, men har altså kjørt seg stort oppover feltet.

Like før Belgias Grand Prix skulle ble satt i gang søndag, ble det klart at den populære VM-runden i Spa også vil bli kjørt i 2023.

Spa-banen i Belgia er kjent for sine mange forbikjøringer og har av den grunn blitt et høydepunkt på Formel 1-kalenderen for mange bilsportinteresserte. Nå har Formel 1 bekreftet på Twitter at banen blir å se i VM neste år også.