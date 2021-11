Det var altså Hamilton som stakk av med seieren i søndagens Brasil grand prix i Formel 1.

36-åringen sto dermed for en stor bragd med tanke på at han startet løpet helt nede på en tiendeplass. Ikke minst: Han startet på 20.-plass i sprintløpet lørdag etter å ha blitt diskvalifisert i forkant, et løp som altså bestemte startposisjonene søndag.

– Hadde aldri trodd dette

At Hamilton likevel drar i land seieren, det må sies å være enormt imponerende av briten.

– En veldig sterk helg, er dommen fra Viasports kommentator Atle Gulbrandsen.

– Man må aldri, aldri gi opp, uansett hva slags utfordringer man står overfor, sa Hamtilton selv i seiersintervjuet.

Han er selv overrasket over at han klarte å vinne løpet. Hamilton beskriver dette som «helt klart en av hans mest utfordrende helger».

– Jeg hadde aldri trodd vi skulle tette gapet som vi gjorde i dag . Det handler om å aldri gi opp og aldri slutte å kjempe sier han ifølge BBC.

– En fantastisk avslutning

Max Verstappen tok andreplassen, mens Hamiltons finske lagkamerat Valtteri Bottas tok tredjeplassen.

Dermed har Hamilton redusert forspranget Verstappen har i kampen om VM-tittelen når bare tre løp gjenstår.

Verstappen ledet med 21 poeng før søndagen, nå er forspranget nede i 15 poeng.

– Vi prøvde alt vi kunne. Det var en god duell, men vi manglet litt fart på slutten, sier han ifølge BBC etter løpet.

– Det blir en fantastisk spennende avslutning på sesongen, mener Gulbrandsen.

Hamiltons lagkamerat Valtteri Bottas vant lørdagens sprintløp og startet i såkalt «pole position» søndag, plassen foran Max Verstappen. Men en glimrende start for Red Bull ble et faktum da både Verstappen og Sergio Perez passerte Bottas allerede tidlig på den første runden.

Briten ble diskvalifisert foran sprinten fordi bakvingen på bilen hans åpnet seg mer enn grensen på 85 millimeter, og tok i tillegg en start-straff på fem plasseringer etter et motorbytte. Men en glimrende sprint sørget for at han likevel startet fra tiendeposisjon søndag.

Etter fem runder var han allerede oppe på en tredjeplass etter helt vanvittig kjøring innledningsvis, og til slutt var han altså først i mål.

– Det er måten du overkommer en disk på 20 plasser, sa teamsjef Toto Wolff.

– Det er faktisk 25 plasser, svarte Hamilton med tanke på motorstraffen som kom i tillegg.

«– Hamilton sa nei, nei, nei»

I runde 45 av 71 ble det et taktisk drama i Mercedes-laget. Da Lewis Hamilton kjørte inn til pitstop, gikk det ikke slik han selv hadde planer om.

Mekanikerne byttet nemlig til harde dekk i stedet for Hamiltons ønske om medium, som altså går raskere, men slites ned fortere.

Da tok superstjernen til lagradioen og ga klar beskjed om at det ikke var dette han hadde et ønske om.

– Hamilton sa nei, nei, nei, jeg ba om andre dekk, men får klart svar av Bono (sjefsingeniør Peter Bonnington) der, om at det er disse dekkene han må kjøre på, det var såpass høy slitasje på mediumdekkene tidligere i løpet, sa Viasport-kommentator Atle Gulbrandsen.

Hamilton: – Galskap

På de nye dekkene gjorde Hamilton raskt et forsøk på å kjøre forbi Verstappen. Da forsvarte nederlenderen seg med alt han hadde, og begge bilene var på et tidspunkt langt utenfor banen. Hamilton kom derfor ikke forbi.

– Verstappen bremset så sent at vi nesten kan si at han presser Hamilton ut der, sa Viasport-kommentator Atle Gulbrandsen.

Dommerne vurderte å gi en straff i den situasjonen, men valgte til slutt å la det passere.

– Det er galskap, sa Hamilton på lagradioen da han fikk beskjed om at hendelsen var under etterforskning av dommerne.

Han fikk kort tid senere beskjed om at det ikke ble noe straff til Verstappen.

– Selvsagt. Selvsagt, svar den ironiske svaret til Mercedes-stjernen.

Hamilton er nok uansett ganske fornøyd med hvordan dagen ble. 11 runder før slutt kom han forbi nederlenderen, og da så han seg aldri tilbake.

Formel 1-mesterskapet fortsetter med Qatar grand prix kommende helg.