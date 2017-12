Halvspilt sesong: Manchester United tapte poeng - er 13 poeng bak City

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Jamie Vardy, som ikke hadde gjort særlig mye ut av seg, scoret kampens første mål etter 27 minutter. Riyad Mahrez fant engelskmannen som overlistet David de Gea.

Etter 39 minutter fikk Juan Mata god tid på seg inne i 16-meteren til å sette ballen kaldt nede i hjørnet, og lagene var like langt til pause.

I starten av den andre omgangen var det store sjanser til hvert lag. Christian Fuchs fikk god tid til å skyte innenfor 16-meteren, men United klarte å blokkere skuddet. Rett etter fikk Anthony Martial en god sjanse på den andre siden, men ballen gikk langt over målet til Kasper Schmeichel.

United tok ledelsen på frispark

Juan Mata scoret sitt andre mål i kampen på et frispark, som gikk over muren til Leicester. Ikke helt oppe i krysset, men likevel et godt frispark, 1–2. Ti minutter senere sendte Romelu Lukaku en glitrende ball til Jesse Lingard, som traff stolpen.

Da Daniel Amartey fikk sitt andre gule kort for dagen, ble vondt verre for klubben som vant Premier League i 2015/2016 sesongen.

Men selv med noen store sjanser til bortelaget de siste 20 minuttene, så maktet de ikke å få ballen i mål. Istedet dukket Harry Maguire opp foran målet til David de Gea, og sørget for 2-2.

KAMPENS FØRSTE: Jamie Vardy scoret kampens første mål. Foto: Paul Ellis / AFP

Flere av topplagene avga poeng

Runden startet med Arsenal og Liverpool som spilte 3–3 i en meget underholdende kamp på fredag. Chelsea fikk også bare med seg ett poeng i 0–0 kampen sin mot Everton, som virkelig har fått fart på skuta etter en treg start på sesongen.

Tottenham klarte å følge City med sin 3–0 seier mot ellers så sterke Burnley. Harry Kane scoret hat trick og er dermed toppscorer i Premier League med 15 mål, samme antall som Liverpool sin sommersignering, Mohamed Salah.

City leder ligaen klart

Manchester City leder nå Premier League med 13 poeng på Manchester United, som ligger på andreplass. Med 19 kamper og 57 poeng igjen å spille for er det fortsatt muligheter for at et annet lag en City skal trone på toppen av tabellen til sommeren.

Men da skal Pep Guardiola sitt lag gå på noen smeller i 2018.