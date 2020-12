VM-favorittens forvandling: Tjente mer på åtte dager enn i hele 2019

Tre verdenscupseire på fem renn. Rundt 400.000 inntjente premiepenger. 400 av 500 mulige verdenscuppoeng og gul ledertrøye.

Halvor Egner Granerud har mildt sagt hatt en eventyrlig åpning på hoppsesongen. Før denne sesongen hadde han ikke engang vært på pallen i verdenscupen.

– Fantastisk er et ganske beskrivende ord for den starten. Jeg er ikke direkte overrasket, for jeg visste før sesongen at jeg har toppnivået inne, men at det skulle være så stabilt trodde jeg ikke, sier Granerud til NRK.

GOD START: Halvor Egner Granerud vant ett renn i Ruka og begge rennene i Nizjnij Tagil. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / NTB

Viktig erfaring

Man skal ikke langt tilbake i tid for å finne en periode hvor lite fungerte i hoppbakken. Forrige sesong tok Granerud totalt sju verdenscuppoeng og tjente inn beskjedne 800 sveitsiske franc – i underkant av 8.000 norske kroner.

På kun fem renn har han altså tjent inn rundt 400.000 bare i premiepenger.

En sterk kontrast til både 2019, da han ifølge skattelistene hadde en samlet inntekt på drøyt 234.000. Og også det første halvåret av 2020, da Granerud blant annet tok vakter som barnehagevikar i Espira Muruvik i Trondheim for å få økonomien til å gå rundt.

– Livet er jo egentlig snudd på hodet. Jeg levde på sparekontoen i godt over et år. Nå har jeg fått betalt tilbake det jeg lånte av meg selv og fått fylt opp BSU-kontoen, sier Granerud og smiler.

Gullfavoritt

Hoppkometen forteller at det ikke kun var økonomisk motivert å ta jobben i barnehagen. Det var også en måte å koble av fra den ensformige toppidrettshverdagen, noe han mener har hjulpet ham til å bli en bedre hopper.

LÆRTE MYE: Granerud mener selv at tiden som barnehagemedarbeider har vært med å bidra til den gode sesongstarten.

– Det var en veldig fin opplevelse å jobbe der, og noe jeg kunne tenke meg å jobbe med senere. Samtidig var det godt å gjøre noe annerledes. Som toppidrettsutøver er dagene veldig like. Du jobber mot det samme formålet hele tiden, som er å bli bedre til å hoppe, sier Granerud.

– For hodet sin del, tror jeg det var veldig viktig, og så er det jo litt trening i å løpe rundt og leke sisten med ti barn hver dag også, fortsetter han.

Denne helgen er Granerud en av favorittene, om ikke den aller største, til å ta VM-gull i skiflyging i Planica.

24-åringen har riktignok ikke mye å vise til i skiflyging fra tidligere. Han har en personlig bestenotering på 233 meter, og sist gang Granerud hoppet i Planica, ble han nummer 28 og 36.

– Resultatmessig har det ikke vært veldig bra tidligere, men det samme kunne jeg jo si om storbakke før denne sesongen og. Gjør jeg arbeidsoppgavene like bra her som så langt denne sesongen, håper jeg å fly langt i Planica. Det har jeg ikke gjort før, sier Granerud.

FAVORITT: Etter den gode sesongstarten, er 24-åringen den største favoritten til å ta gullet under VM i skiflyging i Planica. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

– Bør ha selvtilliten nå

Alexander Stöckl er spent på hvordan eleven hans takler overgangen til skiflyging. Han er likevel klar på at forskjellen fra storbakken ikke er så stor som mange skal ha det til.

– Det er ikke så mye forskjell. Hastigheten er annerledes, men hvis man har en stabil teknikk, som Halvor har for øyeblikket, skal det gå fint. Det blir spennende å se hvordan han takler overgangen, sier Stöckl.

Også NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen tror at Granerud har gode forutsetninger for å ta gull. Evensen peker på to ting som gjør at nordmannen er favoritt.

– Han er veldig stabil nå, og når VM skal avgjøres gjennom fire omganger og ikke to, sier det seg selv at det blir viktig. Og uavhengig av om det er storbakke eller skiflyging, er selvtillit det aller viktigste i skihopping. Det bør Granerud har nok av nå, sier Evensen.