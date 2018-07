– Det blir forhåpentligvis et minne for livet. Vi er en god gjeng, og er godt forberedt. Vi skal prøve å ta hjem «byttå», sier Håland.

Norge har fått en brukbar åpning på U19-EM. Etter et 1-3-tap mot Portugal, snudde de norske guttene skuta med en vill opphenting på overtid mot Finland. Med en seier og ett tap, må alle guttene mobilisere, for Norge må minst ha uavgjort mot Italia.

– Vi må få hele troppen til å fungere. Så må jeg levere jeg også, med mål og bidra til at laget spiller den fotballen vi ønsker. Da vil resultatene komme, sier 18-åringen.

Han får støtte av lagkamerat Erik Botheim som i vår har slått igjennom med mål i Eliteserien for Rosenborg, og som også scoret mot Finland tidligere i mesterskapet.

– Vi skal vinne EM. Da må vi stå på for å si det sånn. Det er å gå høyt ut, men vi vet vi kan, sier en offensiv Botheim.

Avhengig av Italia-resultat

Søndag spiller Norge skjebnekampen som avgjør om det blir avansement til sluttspillet eller ikke. I øyeblikket står Italia med seks poeng, imens Norge og Portugal kun har tre. For å få første- eller andreplassen som kreves, er Norge avhengig av å få flere poeng enn Portugal i siste kamp eller slå Italia med to mål.

Selv om Norge med all sannsynlighet må slå stormakten Italia, blir ikke lagets trener skremt. Han har troen på at G19-landslaget kan gå hele veien.

– Jeg hører at flere er sugen på seier. Da tenker jeg at alle vi rundt må stå på for at det skal være mulig. Det er kun åtte lag der borte, så det er ikke så mange. Går vi videre fra gruppa er det rett til semifinalen, sier Pål Arne Johansen som går under kallenavnet «Paco».

Inspirert av Englands VM-suksess

Det norske laget kom til EM etter en dramatisk overtidsseier mot Skottland i avgjørende gruppespillskamp. Det samme klarte G17-laget, som betyr at for første gang noensinne er både G19- og G17-laget kvalifisert til EM samme år.

Suksessoppskriften er hentet fra Englands unge VM-helter.

– De har gjort veldig mye bra i det engelske fotballforbundet. De har rustet opp. Det er litt av det samme som er på gang hos oss. Vi er nok noen år bak, men det er inspirerende å se at man kan gå fra et nivå som det England var på, til det de er nå, sier Johansen og legger til:

– Det gjelder ikke bare på seniorlandslaget, men også på mange aldersbestemte lag. Det er noe vi jobber hardt for å få til i Norge, men i vår skala, sier 41-åringen.