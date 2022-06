Tour de France-lag nektet å svare om politirazziaen

Bahrain-Victorious' pressekonferanse før Tour de France-starten ble av den bisarre typen da ingen journalister ønsket å stille spørsmål.

Bakgrunnen for stillheten var at lagets sportssjef Vladimir Miholjevic hadde gjort det klart at verken han eller rytterne kom til å svare på spørsmål om torsdagens politirazzia. TV 2 omtalte saken først.

Sykkellaget fikk sitt hotell undersøkt av København-politiet dagen før Tour de France-starten. Politiet skal ha sett nærmere på utstyr, støtteapparat og rom på hotellet Scandic Glostrup i Brøndby.

– Vi vil gjerne dele informasjon rundt etterforskningen, men vi har ikke noe mer å si enn det som ble sagt i pressemeldingen. Vi etterlyser flere detaljer fra etterforskerne for å være i stand til å skjønne bakgrunnen for hvorfor de gikk til dette skrittet, sa sportssjefen.