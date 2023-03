Hagenes med sin første proffseier i sykling

Per Strand Hagenes (19) tok sin første proffseier i sykling, da han vant Ronde van Drenthe for Jumbo-Visma. Han angrep to kilometer før målstreken og kunne juble for seier.

Danske Tobias Lund (DSM) tok 2.-plassen, mens kanadiske Adam De Vos endte som nummer tre.

Hagenes er fra før juniorverdensmester i landeveissykling. Han har også et EM-sølv.

Hagenes er den femte yngste vinneren i årets sykkelsesong med sine 19 år og 245 dager. Yngst er colombianske Jonathan Guatibonza (18 år, 230 dager), skriver NTB.