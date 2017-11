Haga tok sin første verdenscupseier: – Begynte å gråte med en gang

Søndag spurtet hun fra blant andre Stina Nilsson og Heidi Weng. Det holdt til tredjeplass i minitouren. På toppen av kaken hadde Haga søndagens beste tid. Dermed tok hun sin første verdenscupseier.

– Jeg skjønner ikke helt hva som skjer. Jeg begynte å gråte med en gang jeg kom i mål, sier Haga til NRK.

Rykket i siste bakken

Haga startet dagen som nummer ti, men fikk raskt los på gruppen foran. Sammen med Heidi Weng gikk hun seg inn i pallkampen. Mot slutten var det en gruppe på rundt ti løpere som kjempet om tredjeplassen bak Bjørgen og Kalla.

– Jeg hadde et håp om å ta igjen de foran. Mot slutten bestemte jeg meg for å gå i den siste bakken. Det gjorde jeg, men jeg var livredd for at noen skulle komme opp på siden av meg, sier Haga.

Det gjorde det ikke. Ingen var i nærheten av Haga, som nærmest kontrollerte inn tredjeplassen. Hun leverte beste etappetid, snaut fem sekunder foran Weng og ni sekunder bedre enn Kalla.

– I dag må vi glede oss over Ragnhild. Det er utrolig gøy, og jeg har sett de ti år. Hun gikk bra klassisk i går, og dette er veldig imponerende, sier Marit Bjørgen.

Reserve i VM

For det har ikke alltid vært slik for Ragnhild Haga. I fjor ble hun nummer fire på tremila i VM, men ellers gikk ikke fjoråret helt som planlagt.

– Det var for dårlig, rett og slett. Det frustrerte meg ikke å få til ting. Jeg manglet overskudd, og det ble veldig tøft treningsmessig.

Hun dro til VM som reserve. På hotellrommet i Lahti fant hun ut hva som måtte til for å nå toppen.

– Jeg analyserte veldig hva slags egenskaper jeg har, og hva som skal til for at jeg hever meg noen hakk. Jeg har gjort en ganske grundig jobb teknisk, på kapasitet og på mange fronter, sier Haga.

Lærer hele veien

Hagas superform kommer ikke overraskende på landslagssjefen.

– I år har hun hatt en god høst der hun har vært skadefri og vært frisk. Hun har gjort en god jobb i høst, og det ser ut som det gir resultater, sier Roar Hjelmeset.

Haga selv gir uttrykk for at det er lett å trene for mye når man er en el av et så godt lag. For å nå opp mot løpere som Weng, Bjørgen og Østberg kreves en vanvittig trening.

– Hun lærer litt hele veien. I år har hun trent bra, konkluderer Hjelmeset.