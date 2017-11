– Jeg kan kanskje starte en «første år på lag»-skole og prøve å lære opp nykomlingene. Jeg føler jeg har fått litt erfaring med det som sikkert mange andre også har kjent på som nye på elitelag oppigjennom, at det kan bli litt tøft, sier Ragnild Haga til NRK.

26-åringen har lagt bak seg en fantastisk sesongstart. Det begynte med sterke resultater i nasjonal åpning på Beitostølen forrige helg, og fortsatte i verdenscupåpninga i Ruka. Der endte Haga på tredjeplass sammenlagt, kun slått av Charlotte Kalla og Marit Bjørgen.

På søndagens avsluttende jaktstart hadde hun beste etappetid, og kunne med det bokføre karrierens første verdenscupseier.

Hun kan se tilbake på en snuoperasjon som allerede kan karakteriseres som vellykket. Og det var under VM i Lahti i februar vendepunktet kom.

Tankevekkende reservetilværelse

– I løpet av VM-dagene, hvor jeg var reserve og satt mye på hotellet, begynte jeg å legge en plan og analyserte veldig hva slags egenskaper jeg har og hva som skal til for at jeg skal heve meg noen hakk, sier hun.

Ragnhild Haga fikk til slutt sjansen i VM. Den grep hun.

Fjerdeplassen på tremila var et fenomenalt resultat, alt tatt i betraktning, og en bekreftelse på at veien opp til verdens aller beste slettes ikke trengte å være så fryktelig lang.

Problemet var at hun strengt tatt ikke gikk fordi hun selv var kvalifisert, men fordi andre hadde mislyktes.

Ragnhild Haga kunne fort ha reist hjem fra Finland som ubenyttet reserve. Det var det hun selv innså før hun slapp til, og det er det hun vil unngå å risikere igjen.

– Det frustrerer meg å ikke få til ting, jeg er en person som liker å mestre. Derfor har jeg hatt skikkelig fokus i år på å få til mye av det jeg bestemte meg for i våres. Målet er å komme til OL, gå løp og kjempe om medaljer. Jeg er veldig lei av å bare være reserve i mesterskap. Jeg har lyst til å være med og ha det gøy, jeg også, fastslår hun.

RESERVEN: Landslagstrener Roar Hjelmeset tok med Ragnhild Haga til Lahti som VM-reserve, og fikk til slutt bruk for henne på tremila. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Lett å bli dratt med

Så hva var egentlig problemet?

Hun ser det ganske tydelig nå.

– Jeg ble litt ivrig på sommeren og var sliten veldig mye av høsten. Det var ingen god oppladning, med dårlige hardøkter. Jeg kom litt på hælene inn i sesongen og måtte bare gjøre det beste ut av det. Det var ingen krise, men det ble veldig mye på det jevne. Jeg begynte kanskje å stresse teknisk, og da baller det bare på seg med dårlig flyt, oppsummerer hun.

Ragnhild Haga gikk rett og slett i den berømte «førsteårsfella». Da hun kom på elitelandslaget med utøvere som Marit Bjørgen, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg, kanskje verdens beste langrennslag, ble iveren for stor.

Når iveren blir for stor, blir belastningen gjerne det samme. Og så faller man utfor på feil side av knivseggen.

– Det ble nok litt for tøft på sommeren treningsmessig, litt mye mengde i fjor. Det er lett å bli dratt med i det laget her, påpeker hun.

– Damelaget er utrolig sterkt, og det er både plusser og minuser med det. Man kan lære utrolig mye, men samtidig er det lett å innimellom å miste seg sjøl og det som funker for en sjøl. Det har jeg kanskje funnet litt tilbake til i år og gjort litt som Ragnhild 15–20 år gjorde, og det har funket veldig bra, konstaterer Haga.

Det er ingen overdrivelse når hun ligger på tredjeplass i verdenscupen etter fire konkurranser.

– I år har hun trent bitte litt mindre enn før og hatt veldig mange gode økter i hele høst. Da er det veldig kjekt at hun får det ut også på ski, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

Favorittdistansen i OL

Haga overrasket nok mange TV-seere, for ikke å snakke om seg selv, da hun viste seg sterkere enn løpere som Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Stina Nilsson i avslutningsfasen av søndagens jaktstart.

Ikke rart tårene spratt da hun sank sammen i målområdet og prøvde å skjønne hvordan det kunne gå for seg at adskillig større stjerner ikke hadde noe å svare med da hun giret om på den siste kilometeren.

Distansen var for øvrig 10 km skøyting. Den står også på OL-programmet i Pyeongchang, der riktig nok med individuell start – uten at det svekker Ragnhild Hagas muligheter for et pent resultat.

– Det er favorittdistansen min da, så det er et stort mål for meg å få gå den og kjempe om medalje i OL, sier hun.

– Og da vil du helst være tatt ut så du slipper å gå og vente som reserve?

– I det norske laget kan man ikke forvente å bli tatt ut på 1-2-3, men jeg vil helst gå og få vite det mer enn to dager før, ja.

– Akkurat nå ligger det bra an, men det er ei stund igjen til vi skal til OL. Så hun må bare holde oppe tempoet. Men det er klart når du kan gå fortest, så er det en veldig bra søknad, sier trener Hjelmeset.

TIL TOPPS: Ragnhild Haga på vei mot sin første verdenscupseier i Ruka søndag. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

– Viktig å vise seg fram

Med helgens resultater har Ragnhild Haga langt på vei sikret plassen i OL-troppen. Men det gir altså ingen garanti for at hun når opp blant de fire utvalgte som får sjansen på hver distanse.

Det er hun fullstendig klar over.

– Jeg tror det er viktig å vise seg fram i mange løp og gå jevnt fort før jul. Det er litt derfor jeg prøver å være i form nå og framover, og kanskje gå fort i Davos og Toblach, sier Haga.

Hun nevner ikke Lillehammer. Men etter innsatsen i Ruka må hun finne seg i å være blant favorittene på 15 km fellesstart med skibytte når verdenscupen fortsetter på hjemmebane til helga.

Kombinasjonen økt selvtillit og økt respekt fra konkurrenten er i hvert fall ingen ulempe.