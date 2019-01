Hadde tidenes målsnitt for Norge – vraket som straffeskytter

Under EM i fjor endte høyrekanten med tidenes beste scoringssnitt på landslaget, med 4,82 mål per kamp. Han scoret også nest flest i hele mesterskapet (37). I år har Kristian Bjørnsen «bare» scoret 14 av Norges 175 mål.

– Tidligere har jeg vært eneste høyrekant, mens i år har vi fordelt litt mer og jeg har sittet på benken mot dårligere motstand, begrunner Tyskland-proffen det først med.

Men Bjørnsen er den i troppen som så langt har klart mest spilletid, med sine tre timer og 29 minutter på banen. Han har scoret på 14 av 18 skudd, tre av missene kom mot Danmark, og ender gjerne et mesterskap med en treffprosent på over 80 – gjerne høyest i laget.

Byttet ut

Men i år er han vraket som straffeskytter til fordel for Magnus Jøndal og Sander Sagosen.

– Det er noen som vil skyte, og hvis Bjørnsen vil når noen andre har bomma, kan han få lov, svarer Berge som forklaring på vrakingen.

Venstrekant Jøndal er også Norges toppscorer, med 24 mål.

Bjørnsen selv hevder det ikke ligger noen skuffelse i at han er vraket.

– Vi har så mange gode straffeskyttere, og jeg har ikke tatt så mange straffer for klubb denne sesongen, men hvis sjansen byr seg så stiller jeg gjerne opp der også.

HVILE: Både Sagosen, Bjørnsen og Jøndal (t.h.) fikk tid på benken under storseieren mot Chile. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Men grunnen til lavere målsnitt er ikke bare sjumeterne.

– Vi har kanskje ikke fått utnyttet høyresiden så bra som vi ønsker, erkjenner Bjørnsen.

Mindre Sagosen?

Landslagssjefen er enig.

– Vi ønsker å få mer bredde på det, for det har vært færre utspill til Bjørnsen. Og han har prestert når han har fått sjansen, sier Berge.

Hør NRKs håndball-podkast, «TimeOut VM-spesial» her:

Eivind Tangen har stått mest på høyrebacken, og merket det samme.

– Det er naturlig at det meste skjer til venstre, for vi er best der med Sander og Jøndal, to av verdens beste. Det er ikke sånn at man sier til Sander når han scorer ti mål, at nå vil jeg ha ballen. Vi er ikke der, forteller Tangen.

Men at Sander Sagosen skal bli mindre viktig for Norge, er noe Berge sa han ønsket i forkant av mesterskapet.

– Ja, vi har snakket litt om det, for det kan ikke bare være slik at lag forbereder seg på Sander. Det er lettere for ham også om vi får brettet ut spillet vårt. Da blir han helt umulig å stoppe, og det er et fokus vi har hatt på trening, forteller Tangen.