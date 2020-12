Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er veldig fornøyd med seieren, og stolt av at jeg får være med på dette. Det er dritkult. Jentene har bygget opp bra lag, sier Tiril Eckhoff.

For etter firedobbelt norsk på herrenes sprint, fulgte kvinnene virkelig opp.

Først var det Ingrid Tandrevold som tok teten i mål. Så tok Tiril Eckhoff over ledelsen, før Marte Olsbu Røiseland gikk inn til tredjeplass. Ingen klarte å splitte dem.

– Det er trippelt Norge altså. Kan det virkelig skje i dag også? sa kommentator Andreas Stabrun Smith, og la til at kun to ganger tidligere i historien har tre norske bekledd pallen. Sist gang var i 2002.

TIL TOPPS: Tiril Eckhoff kunne klatre på toppen av pallen igjen. Foto: Matthias Schrader / AP

– Det skjer jo hele tiden i langrenn, og nå har det skjedd i skiskyting også, sier Eckhoff og ler.

– Det er vanvittig å være en del av det, for det har jeg aldri vært med på før. Det er helt sykt, mener Røiseland.

Fant magien

Det er under en uke siden både Eckhoff og Tandrevold virket rådville i pressesonen etter søndagens jaktstart, som Røiseland vant. Tandrevold sa hun ikke forstod hvorfor hun ikke fikk det til på stående skyting.

– Nå mister jeg mer og mer troa for hver eneste serie. Å snu det blir vanskeligere og vanskeligere, så akkurat nå er jeg litt lei meg. Jeg tror jeg er inne i en ond sirkel, og må bruke litt magi for å komme ute av den, sa Tandrevold.

VAR LANGT NEDE: Ingrid Tandrevold. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Magi eller ei. Tandrevold startet med fullt hus, og fulgte opp med nok en feilfri tur innom standplass på stående. Altså 10 av 10 treff.

– Jeg er utrolig fornøyd og mest lettet over å få ned alle blinkene på stående. Jeg måtte snu meg tre ganger for å se om det var treff, for de siste ukene har hodet mitt holdt på å eksplodere av tanker om hvordan jeg skal få ned de stående blinkene, forteller Tandrevold.

– Den siste uken har jeg forsøkt å ta et steg tilbake og tenke litt på andre ting. Vi har fantastiske ski, men smørerne har også vært hobbypsykologer for meg for å få meg til å le og ha det litt gøy. Det har hjulpet utrolig. Jeg er bare glad jeg har tålmodige folk rundt meg, for kjæresten min har fått gjennomgå de siste ukene. Det har vært mye følelser, innrømmer hun.

FULL KLAFF: Ingrid Tandrevold leverte to fulle hus på sprinten i Hochfilzen. – Hun er mer er offensiv enn vi har sett tidligere. Hun har brukt lang tid på oppstilling på stående, men i dag var hun mye mer bestemt, roser Ole Lunde. Du trenger javascript for å se video. FULL KLAFF: Ingrid Tandrevold leverte to fulle hus på sprinten i Hochfilzen. – Hun er mer er offensiv enn vi har sett tidligere. Hun har brukt lang tid på oppstilling på stående, men i dag var hun mye mer bestemt, roser Ole Lunde.

– Har vært en streber

24-åringen har vist meget solid fysisk form denne sesongen, men da Eckhoffs langrennstid viste seg å være hele 27,6 sekunder bedre, var hun også 7,6 sekunder foran Tandrevold i mål.

– Det var en veldig bra dag i dag, men det er litt spesielt å ta fra Ingrid seieren, men jeg er jo fornøyd, sier Eckhoff.

– Jeg har vært en streber hele uka. Men jeg hadde vanvittig gode ski i dag, så takk til smørerne. Selv om jeg var en krøkke ned siste bakken, så gikk det bra, forklarer hun videre.

– Jeg fikk sekundering på at Tiril lå an til å ligge foran meg, og selvfølgelig ønsker man å ta sin første verdenscupseier, men hvis det er en som skal stå foran meg så er det ingen tvil om at det skal være henne, sier Tandrevold.

Eckhoff forteller at jobben er gjort sammen med trener Patrick Oberegger og sender samtidig en takk til laget fysioterapeut.

– Han knakk om nakken min, så jeg fikk sove litt igjen, sier Eckhoff.

– Norsketoget

For første gang i karrieren startet Røiseland et renn i den gule ledertrøya. Hun startet med én bom på liggende, men etter fullt hus på stående, passerte hun ut som femte beste kvinne. Det var nemlig mange som bommet i de fine forholdene, og Røiseland gikk inn til tredjeplass – 24,6 sekunder bak Eckhoff.

Lørdag er det jaktstart for både menn og kvinner.

– Det blir norsketoget. Vi får prøve angripe. Se fremover og ha det gøy. Jeg tror det blir en opplevelse uten like, sier Røiseland.