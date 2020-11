Med 20 mål i årets eliteserie er Amahl Pellegrino toppscorer med god margin.

Men veien til toppen har vært alt annet enn en enkel for 30-åringen som skal være gjest i programmet «Lindmo» fredag kveld.

Selv om han elsket fotball siden han kunne gå, fikk han ikke begynne med organiserte treninger og kamper før han gikk i fjerdeklasse. Flere år senere enn klassekameratene.

– Det handlet om økonomi. Vi hadde ikke så god råd og kunne ikke betale for utstyr, kontingent og slikt. Vi var fire gutter og det var andre ting som var viktigere å prioritere. Mat og klær var jo det viktigste, forteller Kristiansund-spilleren.

Spionerte og kopierte

Det at Pellegrino ikke fikk delta på fotballtreninger stoppet ikke progresjonen til den fotballglade unggutten fra Drammen.

Pellegrino har tatt store steg i Kristiansund hvor han har scoret 28 mål på 32 kamper. Til sammenligning scoret han åtte mål på 48 kamper for sin tidligere klubb, Strømsgodset. Foto: Terje Pedersen / NTB

– På den tiden fikk vi ikke dra hjem fra skolen før vi ble henta av foreldrene våre. Så jeg pleide å si at de allerede hadde kommet for så å snike meg vekk tidligere. Jeg dro til fotballbanen ikke langt unna skolen og spionerte på treningene der.

For å ikke bli hengende etter de andre, tok han med seg lillebroren sin til busstoppet og rekonstruerte øvelsene han hadde sett.

Det viste å være nyttig.

– Da jeg fikk delta på min første trening var jeg i fyr og flamme. Jeg tror jeg scoret 40 mål på den treninga.

Han trente hardt og hadde tidlig som mål å en dag kunne kjøpe et hus til sin mor.

– Hun har gitt så mye til meg, så det var drømmen. Det er det fortsatt.

– Dessverre ikke unikt

– Man kan se sulten i ham. Du ser at det er en hardt opparbeida selvtillit i kroppen hans. Han har bikka 30, men har sin beste sesong nå. Han slutter rett og slett ikke å jobbe. Han har ryggrad, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Videre forteller han at han blir rørt av historien til Pellegrino, men at det også er et godt bilde på et større problem i fotballen.

Carl-Erik Torp etterlyser tiltak i de delene av landet man vet at barn og ungdom faller utenfor fotballen. Foto: NRK

– Vi vet jo at dette dessverre ikke er noe unikt. Det er lenge siden han opplevde det, men det er fortsatt noe vi ser, spesielt i Oslo-fotballen. Vi bør strebe etter å gi et godt tilbud til alle, sier Torp som legger til at et godt fotballtilbud ofte er dyrt.

– Det er mange talenter som ikke får utnyttet potensialet sitt fordi tilbudet ikke er godt nok. De blir ikke ivaretatt, og det er skikkelig trist.

