Grovt hetset av kommentator

Fotballkommentatoren Luciano Passirani får ikke lenger jobbe som TV-ekspert etter at han søndag kom med en rasistisk kommentar mot Inter-spissen Romelu Lukaku.

Det var under sending på fotballkanalen TopCalcio24 at Passirani uttalte seg svært uheldig, skriver blant andre AP og BBC. Etter å ha startet med å si at han liker Lukaku og synes Inter har gjort et bra kjøp, kom den italienske fotballeksperten med følgende beskrivelse:

– Om du går mot ham én mot én, er du død. Du går i bakken. Den eneste måten å stoppe ham på er kanskje å gi ham ti bananer som han kan spise.

Programdirektør i TopCalcio24, Fabia Ravezzani, sier ifølge BBC at de ikke kunne beholde Passirani som TV-ekspert, til tross for at han beklaget uttalelsen umiddelbart.

– Herr Passirani er 80 år gammel, og i et forsøk på å gi Lukaku et kompliment brukte han en metafor som viste seg å være rasistisk. Det var et øyeblikks galskap, men vi kan ikke tolerere en slik feil, sier Ravezzani.

Lukaku spilte sin tredje seriekamp for Inter i helgen. I forrige serierunde, mot Cagliari, ble han utsatt for rasistiske tilrop fra hjemmefansen da han scoret Inters 2-1-mål på straffespark. (NTB)