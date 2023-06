Haavi ville leggje opp etter vrakinga: – Måtte gå nokre rundar med meg sjølv

Vi skrur tida tilbake til juni 2022.

Emilie Haavi var heilt sikker på at ho skulle bli tatt ut i EM-troppen. Ho hadde trent godt, vore ein del av landslaget sidan debuten som 17-åring i 2010 og stod med 92 landskampar.

Men dåverande landslagssjef Martin Sjögren fann ikkje plass til Haavi i troppen. Det var eit hardt slag for angrepsspelaren. Det var ein av dei største nedturane i karrieren, og den kom på det verst tenkelege tidspunktet.

Ho hadde signert for Roma eit halvt år tidlegare, men sleit med å finne seg til rette i Italia. Ho hadde enno ikkje lært seg språket og hadde litt skadetrøbbel.

Summen av alt, gjorde at ho ikkje var sikker på om ho ville halde fram.

– Eg kjende på at det kanskje var på tide å gi seg. Eg måtte gå nokre rundar med meg sjølv, seier ho.

– Landslaget hadde vore ein del av livet mitt i tolv år, så ein kjenner på ein måte at ein blir sparka frå jobben. Det kom litt overraskande på, det må eg seie. Heile den sommaren gjekk eg utan motivasjon og syntest berre det var kjipt.

VETERAN: Emilie Haavi er blant dei mest erfarne på landslaget. Ho er tredje eldst i den norske VM-troppen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Men tida lækjar alle sår, seiast det. For om vi spolar eitt år fram i tid, til juni 2023, ser alt annleis ut.

Må klype seg i arma

Italia-proffen tek imot NRK i barndomsheimen på Bekkestua. Blid og sommarbrun opnar ho døra og byr på ein kaffi. Sjølv om den ikkje er heilt som der ho bur.

– Det er nok ikkje heilt innanfor i Italia. Der skal det helst vere litt meir ordentleg, seier ho medan ho styrar med ein espresso-kapsel.

Ho har budd i Italia sidan desember 2021. Då signerte ho for Roma.

– Eg valde Italia fordi eg visste det ville bli veldig annleis frå det eg var van med i Noreg, seier Haavi.

Ho siktar ikkje berre til kaffien.

Etter fleire år i Røa og LSK Kvinner, pluss eit mislukka opphald i amerikanske Boston Breakers, var tida inne for eit nytt eventyr i utlandet.

– Etter å ha vunne alt som var, kjende eg meg litt mett etter fleire år i Toppserien, fortel ho.

Ingen kvinnelege fotballspelarar har vunne fleire titlar i norsk foball enn Haavi (18). Berre éin spelar, uavhengig av kjønn, har fleire titlar. Det er Roar Strand (21).

GULLGROSSIST: Emilie Haavi med gullhatt etter å ha blitt seriemeister med LSK i 2014. Ho vann Toppserien heile ni gongar. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Ein ting ho ikkje har blitt mett på, er kaffi. Ho drikk meir no enn tidlegare, seier ho. Og den kjem godt med, for av og til verkar det som ho lever i ein draum.

– Eg må klype meg litt i arma av og til. Det er eit veldig fint liv.

– Kunne ikkje gi meg

Haavi er for alvor inne i landslagsvarmen igjen og har nett blitt tatt ut i Noregs VM-tropp til meisterskapen i Australia og New Zealand. Ho er også rykande fersk seriemeister med Roma, som denne sesongen tok sin fyrste «Scudetto» nokon gong. 31-åringen blei kåra til sesongens beste spelar.

Det er ikkje kvardagskost å gå frå EM-vraking og potensiell karrierestopp til seriemeister og ein sånn pris.

Den gigantiske nedturen blei vendepunktet for Haavi.

– Eg bestemte meg for å ikkje bruke noko meir energi på landslaget. Berre ha fokus på det eg gjer i kvardagen. For til sjuande og sist er det viktigare at eg trivst i klubbkvardagen enn at eg har ei landslagssamling av og til, seier ho, og legg til:

– Det var litt sånn at eg kunne ikkje gi meg. Eg ville ikkje at nokon skulle ta frå meg det valet. Eg vil gi meg med ei god kjensle.

ROMA-STJERNE: Emilie Haavi (i kvit) i aksjon mot Barcelona i Meisterligaen. Foto: LLUIS GENE / AFP

Sesongens spelar

Sidan har det berre gått ein veg. Ho lærte seg italiensk og fekk betre kontakt med både støtteapparat og lagvenninnene. Ho kom meir og meir inn i spelestilen og byrja å nyte kvardagane igjen.

Ho trur det var avgjerande for at ho kom inn i landslagsvarmen igjen.

Noregs VM-uttak kjem nok til å bli huska aller best for brølaren med å inkludere ein spelar som ikkje var tatt ut. Men for Haavi vart det ein stadfesting på kor bra det har gått det siste året.

DRAUMESTART: Emilie Haavi avgjorde i sin fyrste VM-kamp for Noreg. Ho skåra Noregs einaste mål i sigeren over Ekvatorial-Guinea i 2011. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Etter uttaket sa landslagstrenar Hege Riise til NRK at ho har latt seg imponere av Haavi i «Den evige stad».

– Ho har fått eit løft i form av å bli ein leiar for eit Roma-lag som aldri hadde vunne serien. Og ho blei årets spelar i Italia. Det er sterkt. Eg synest ho har levert bra, og ho er ein erfaren og positiv spelar inn i gruppa.

No er motivasjonen på topp og Haavi er heiltent til det komande VM-et. Det blir hennar fjerde VM med Noreg, og ho håper det får eit betre utfall enn i 2019.

Meisterskapet i Frankrike fekk ein brå slutt for Haavi. I Noreg sin opningskamp mot Nigeria fekk ho berre eit par minutt på bana. Nokon dagar seinare rauk ho korsbandet på trening.

Ein knust Haavi reiste heim for å rehabilitere.

VONBROTEN: Emilie Haavi rauk korsbandet på ei trening under VM i 2019 og måtte reise heim. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Noreg kan overraske

Ho fekk sjå lagvenninnene ta seg til kvartfinale i VM, men der sa det stopp. Eit 0-3-tap for England sende resten av det norske laget heim.

No åtvarar ho konkurrentane og seier at Noreg kan overraske i New Zealand og Australia.

– Eg trur vi har eit uforløyst potensial. Dersom vi får det til saman kan vi verkeleg overraske. Vi har ekstremt mange gode spelarar i alle ledd. Men ein vinn ikkje ein meisterskap som enkeltspelarar. Ein er avhengig av at laget fungerer, seier ho.

For Haavi fungerer det aller meste no. Sjølv om ikkje alt blir heilt rett når ho pratar italiensk, meistrar ho språket. Ho bur og lever godt og føler sjølv at ho for fyrste gong slappar skikkeleg av.

Dei gode prestasjonane gav ny kontrakt med Roma. Og no er ho spenna klar for sitt fjerde VM med Noreg.

– Ting ser veldig annleis ut no enn for eitt år sidan, smiler ho.