Haalands tyske mesterplan

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I dag kan Erling Braut Haaland gjøre sin offisielle debut for Borussia Dortmund, borte mot Augsburg – og med det ta sitt første byks mot et av fotballens største springbrett.

Som en av Europas fremste talenter har 19-åringen sjansen til å bli en spiss i verdensklasse.

Men det er avhengig av at han nå har valgt riktig klubb.

Et springbrett i fotball er en klubb som kan hjelpe unge spillere med å nå langt på kort tid. Haaland fant en slik klubb da han for to år siden forlot Molde for Salzburg. I høst scoret han 28 mål på 22 kamper for østerrikerne.

Da Haaland planla sitt neste trekk sent i fjor, kunne han velge og vrake. Han kunne blant andre gått til Manchester United. Han kunne signert for innovative Leipzig, som leder tysk Bundesliga.

Men Haaland valgte en klubb som har gått syv år uten en ligatittel, og som etter all sannsynlighet betaler ham mindre enn det han kunne fått andre steder.

Siden bekreftelsen av overgangen til Dortmund har kommentatorer og eksperter stort sett vært enige om at Haaland har gjort et strålende karrieretrekk.

Så hva er det som er så spesielt med Dortmund?

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

NRK har snakket med Eivind Bisgaard Sundet, som kommenterer Bundesliga hos Viasport og driver Dritte Halbzeit, en podcast om tysk fotball; samt Marcus Olsen, medieansvarlig i BVB Norway, supporterklubben for Dortmund i Norge.

Begge mener at Haaland har funnet en ideell arbeidsgiver.

– Jeg syntes Dortmund var det beste valget, sier Bisgaard Sundet.

– Det er jo et tilbud det er vanskelig å si nei til, sier Olsen.

Dortmund ligger på fjerdeplass i Bundesliga, syv poeng bak Leipzig, og er i åttedelsfinalen av mesterligaen, hvor de møter det franske storlaget Paris Saint-Germain neste måned.

Dortmunds «tilbud» innebærer altså et lag som slåss i toppen og som er med i fotballens gjeveste klubbturnering.

Men det samme gjør flere av de andre klubbene som jaktet Haaland. Det er andre faktorer som gjør Dortmund spesiell. En av dem er at de ser ut til å la Haaland følge sin egen plan for å nå toppen.

Da United prøvde å kjøpe Haaland, hadde de planer om å holde fast på ham.

Dortmund fikk Haaland delvis fordi de var forberedt på å miste ham.

Klausulen

Om Haaland tenker som de fleste ambisiøse spillere, er målet hans å spille for en av verdens største klubber. Siden han kun er 19 år og kommer fra østerriksk fotball, kan det imidlertid være lurt å velge en mindre klubb først.

Kall det gjerne en mellomstasjon på vei mot toppen – et nytt og større springbrett.

Derfor virket det i fjor sannsynlig at Haaland, som gis råd av den mektige agenten Mino Raiola, kom til å velge Leipzig eller Dortmund, som begge jaktet ham.

Men et slikt trekk ville kun gi mening om Haaland visste at han ville kunne dra til en større klubb på et senere tidspunkt uten å bli hindret. Dette kunne han oppnå ved å sikre seg en utkjøpsklausul i kontrakten som vil tvinge klubben til å selge ham for en viss sum.

Men hvorfor skulle Dortmund kjøpe Haaland om de visste at de senere ville måtte selge ham?

LANG JAKT: Helt siden 2016 har Borussia Dortmund fulgt Erling Braut Haaland Foto: David Inderlied / AFP

Delvis fordi alternativet hadde vært å ikke få tak i ham. Og Dortmund jaktet Haaland lenge.

Ifølge nettsiden The Athletic har de fulgt ham siden august 2016. De skal ha sendt speidere for å se ham spille 28 ganger. Klubblegenden Matthias Sammer, nå en ekstern rådgiver, dro på hemmelige turer til Salzburgs treningsfelt for å se ham i aksjon.

Normalt sett ville det oppstått en budkrig om Haaland, men en utkjøpsklausul i kontrakten med Salzburg på «kun» 20 millioner euro (ca 200 millioner kroner) gjorde at alle hadde råd til ham.

Dermed ville drakampen vinnes av klubben som klarte å overtale Haaland.

Det klarte Dortmund.

– Jeg følte at jeg og Dortmund var en god «match», har Haaland sagt til klubbens TV-kanal.

Mens Haaland har signert kontrakt frem til 2024, har The Athletic skrevet at han har fått en utkjøpsklausul på mer enn 50 millioner pund (ca 580 millioner kroner) som blir aktivert mot slutten av avtalen.

Den tyske storavisen Bild hevder at klausulen aktiveres to år før kontrakten går ut.

AGENT: Mino Raiola har sørget for at Haaland har en utkjøpsklausul som kan aktiveres i 2022, ifølge storavisa Bild. Foto: Valery Hache / AFP

Om Bild har rett, vil Haaland få en fast makspris sommeren 2022.

Det er i så fall negativt for Dortmund, og avisen The Times hevder at United sa nei til Haaland fordi de ikke ville gå med på en slik klausul. Men Dortmund sikrer seg i praksis et stortalent i minst to og et halvt år, og vil nesten garantert selge ham med solid fortjeneste.

For Haaland vil en slik klausul gi ham frihet til å velge sin neste klubb. Sommeren 2022 vil han fylle 22 år, en gunstig alder for et stortalent til å ta steget til toppen. Timingen virker ideell.

Men mesterplanen er avhengig av at Haaland faktisk utvikler seg i Dortmund. Det er essensielt at Dortmund passer ham.

Og Dortmund er en helt annerledes klubb enn den Haaland spilte for i Østerrike.

Tok navnet fra et bryggeri

Red Bull Salzburg eies av energidrikken Red Bull. I 2005 kjøpe selskapet SV Austria Salzburg, ga klubben sin eget navn og brukte den som del av sin markedsføring innen sport.

Red Bull har gjort noe lignende med Leipzig i Tyskland, som de kjøpte i 2009.

Kritikere sier at Leipzig og Salzburg er kunstige «kjøpelag» uten sjel og historie.

I sommer gjorde Dortmunds Twitter-konto narr av Leipzigs korte fartstid.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ingen kan anklage Dortmund for å mangle historie. Klubben ble stiftet i 1909, etter at en gruppe gutter i en kristen ungdomsklubb i byen Dortmund hadde havnet i trøbbel hos den lokale menigheten fordi de ville holde møtene sine i en pub.

Guttene dannet sin egen klubb. De tok navnet «Borussia» fra et lokalt bryggeri.

Siden har Borussia Dortmund slått dype røtter i nærmiljøet, som ligger i Ruhr, en region vest i Tyskland som lenge ble preget av gruvedrift og stål. Nå er gruvene stengt, så fotballen gir de lokale sin identitet.

– Dortmund er en klubb for folket. Den har røtter i hardtarbeidende mennesker, og har en lang og stolt historie om at de spiller for samfunnet i og rundt Dortmund, sier Olsen.

Med 155 000 medlemmer er Dortmund blant landets tre største klubber. De er langt bak gigantiske Bayern München, men er best likt, ifølge Bisgaard Sundet.

– Bayern har flest fans, men de har også flest som hater dem. Dortmund har alltid spilt fin fotball, og de har alltid hatt god stemning på kampene, sier Bisgaard Sundet.

Stemningen finner sted på Signal Iduna Park, bedre kjent som Westfalenstadion, som har en kapasitet på 81.365 tilskuere. Den er i praksis alltid full, noe som gir Dortmund det høyeste gjennomsnittlige tilskuertallet i europeisk fotball.

Symbolet på fansens lidenskap er «den gule veggen», den største ståtribunen i Europa, med en kapasitet på 25.000 mennesker. Det er nesten like mange som Ullevaal tar totalt.

DEN GULE VEGGEN: Dortmunds ståtribune tar 25.000 tilskuere, og det er her den harde kjerne av fansen samler seg. Foto: Leon Kuegeler / Reuters

Men sanger og flagg betyr lite for Haaland om han ikke leverer på banen. Heldigvis for ham er Dortmund blitt en spesialist i å utvikle unge spillere.

Det har de i stor grad vært siden en traumatisk episode for 15 år siden, da klubben nesten gikk konkurs.

Borussia på børsen

Like før årtusenskiftet vant Dortmund to ligatitler (1995, 1996) og mesterligaen (1997). Gullalderen tok dem ut av skyggen til Bayern i en liten periode.

Så tok Dortmund en stor risiko for å utfordre Bayern på lang sikt.

Tyske klubber har tradisjonelt sett blitt drevet som organisasjoner eid av fansen. De skal ikke jage etter profitt, men tjene lokalmiljøet. Men på slutten av 90-tallet ble systemet ansett som utdatert. Tyske klubber fikk lov til å bli private bedrifter.

Det fantes imidlertid en viktig regel: Mer enn 50 % av aksjene måtte eies av fansen, slik at private investorer ikke skulle få kontroll.

I 2000 ble Dortmund notert på børsen, hvor aksjesalg ga dem en formue over natten. Pengene gikk til lønninger og spillerkjøp. I 2002 vant de en ny ligatittel.

Men nå var de blitt avhengig av sportslig suksess, spesielt spill i mesterligaen, for å holde økonomien i gang. Formkurven dalte. Innen slutten av 2004 hadde Dortmund en gjeld på mer enn én milliard kroner.

I februar 2005 protesterte ett tusen Dortmund-fans bak en banner som sa «ikke til salgs!».

Samme måned holdt Dortmund, anført av den daglige lederen Michael Meier, en pressekonferanse hvor de innrømmet at klubben var i krise.

I KRISE: Daglig leder Michael Meier måtte innrømme at klubben var i økonomisk krise. Foto: Frank Augstein / AP

Noen uker senere lå Dortmunds fremtid i hendene til 444 investorer som hadde lånt klubben penger. De ble forklart situasjonen: at klubben ikke kunne betale dem tilbake i tide, og de ble så spurt om de likevel var villige til å forlenge lånene.

Hadde investorene sagt nei, ville Dortmund kollapset.

Men investorene sa ja, og Dortmund haltet videre. Klubben reduserte budsjettet, kastet ut spillere med høye lønninger og hentet billige talenter.

Uli Hesse, forfatteren av boken Tor! The Story of German Football, har skrevet at den dagen fortsatt påvirker Dortmund, fordi den viste at enkelte ting er viktigere enn penger.

– Det finnes en fellesnevner ved alt vi gjør. Og den er at vi ønsker maksimal suksess på banen, men at vi aldri igjen kommer til å ta på oss gjeld for å gjøre det, har Hans-Joachim Watzke, Dortmunds daglig leder, sagt til magasinet FourFourTwo.

I dag er Dortmunds økonomi solid. Forrige sesong hadde de de 12. høyeste inntektene i Europa, på ca 3,7 milliarder kroner. Men Bayern håvet inn 6,5 milliarder kroner.

Så Dortmund har fortsatt å satse på unge spillere. Faktisk har de blitt en av verdens beste klubber til å løfte talenter opp til verdenseliten.

Jürgens røverkjøp

De har vært spesielt gode på dette siden 2008, da de ansatte en stor og høylytt tysker som hadde spilt midtstopper nede i ligasystemet. Han het Jürgen Klopp.

Under Klopp brukte Dortmund småpenger på å hente den polske spissen Robert Lewandowski, den japanske playmakeren Shinji Kagawa og den tyske midtbanespilleren Ilkay Gündoğan. Med energisk fotball vant laget ligatittelen i 2011 og 2012.

SUKSESSKJØP: Jürgen Klopp kjøpte gode spillere for småpenger, og vant to strake ligatitler. Foto: Michael Probst / AP

Men Dortmund hadde ikke økonomien til å beholde stjernene. Lewandowski dro til Bayern, Gündoğan til Manchester City og Kagawa til Manchester United.

Så Dortmund har måttet hente nye spillere. Siden 2013 har de signert offensive talenter som den kjappe spissen Pierre-Emerick Aubameyang, driblefanten Ousmane Dembélé og lynvingen Christian Pulisic.

Ifølge nettsiden Transfermarkt brukte Dortmund ca 270 millioner kroner på disse tre. De har siden solgt dem til henholdsvis Arsenal, Barcelona og Chelsea.

Total salgspris: 2,5 milliarder kroner.

Hvordan klarer de det?

Juvelen fra London

Det hører med til historien at flere talenter Dortmund har satset på, ikke har slått til. Men få klubber i Europa har solgt så mange toppspillere de siste 10 årene.

Suksessen ville vært umulig uten et godt speidernettverk. Men Olsen sier at Dortmund også minimerer innflytelsen fra kommersielle interesser, slik at spillerne kun skal konsentrere seg om å utvikle seg.

Unge spillere får også stadig sjansen på A-laget.

Den siste suksesshistorien er den engelske vingen Jadon Sancho, som Dortmund hentet fra Manchester City i 2017 for 90 millioner kroner. Denne sesongen har den 19-årige juvelen vært ustoppelig.

Ifølge Transfermarkt har Sancho nå en markedsverdi på nesten 1,2 milliarder kroner.

SUPERTALENT: Engelske Jadon Sancho (19) er stjerneeksempelet på Dortmunds evne til å gjøre unge talenter gode. Foto: Martin Meissner / AP

– Da Sancho kom, var egentlig planen at det skulle gå to år før han slo gjennom på A-laget. Det tok mindre enn ett år, sier Olsen.

– Årsaken til det mener jeg er at de gir veldig mye tillit til unge spillere. De holder dem på bakken; de gjør dem ikke til superstjerner i offentligheten, men gir dem både tid og muligheter til å utvikle seg på best mulig måte, sier han.

Haalands situasjon er imidlertid annerledes. Han forventer å spille fast på A-laget umiddelbart.

Så vil han få spilletid?

Braut vs Paco

"LIKE SPENNENDE SOM EN SVEITSISK BANKMANN": Men trener Lucien Favre leder en klubb som spiller svært offensiv fotball Foto: Friso Gentsch / NTB scanpix

Mannen som vil bestemme det, er lagets trener, Lucien Favre, en 62-årig sveitser med fortid i lag som Nice og Borussia Mönchengladbach. En profil på Bundesligas offisielle side sier at han fremstår «like spennende som en sveitsisk bankmann».

Men Favres fotball er alt annet enn kjedelig. Dortmund var to poeng unna ligatittelen i fjor.

– Dortmund har en spillestil og en klubb som gjør at talenter får vist seg veldig mye frem, så sant de har gode offensive ferdigheter, sier Bisgaard Sundet.

Haalands spilletid vil også ha mye å gjøre med Paco Alcácer.

Alcácer er Dortmunds førstevalg på topp og scoret 18 ligamål forrige sesong. Men han er skadeutsatt. Denne sesongen har han kun spilt 11 ligakamper fordi han har slitt med en akilles og et kne.

Forrige sesong hadde han syv ulike skader, ifølge Transfermarkt. I hans fravær har Favre brukt midtbanespillere som spisser.

SKADEPLAGET: Paco Alcácer er Dortmunds førstevalg på topp, men han har vært mye skadeplaget. Foto: Ina Fassbender / AFP

Selv om Haaland er et kupp for Dortmund, sier Olsen at det ikke er noen automatikk i at jærbuen skal starte når Alcácer er skadefri. Samtidig sier Bisgaard Sundet at Alcácer ikke er noen typisk alenespiss.

Han påpeker at Dortmund, som ofte spiller med kun én på topp, har savnet en spiller som Haaland; en sterk spiss som kan slåss om lange pasninger og holde ballen oppe.

Også Dortmunds spillere har bemerket at Haalands fysikk kan gi laget en dimensjon de har manglet.

– Han gir oss en ny måte å spille på. Vi har ikke hatt en slik type spiller siden Lewandowski, har angriperen Marco Reus sagt til Sky Deutschland, ifølge Bundesligas offisielle side.

Høy klasse

Reus er selv en annen faktor som gjør at Dortmund kan passe Haaland. Han er en av flere midtbanespillere i klubben som serverer sjanser på sølvfat.

Reus omtales av Bisgaard Sundet som en av Tysklands fremste spillere de siste 15 årene. Sancho er allerede en av ligaens stjerner. Den fotrappe playmakeren Mario Götze scoret Tysklands vinnermål i VM-finalen i 2014.

Dortmund har i tillegg Julian Brandt, som Klopp en gang ville hente til Liverpool, og Thorgan Hazard, lillebroren til Real Madrid-stjernen Eden Hazard.

– Alle spillerne bak Haaland er i god form og holder veldig høy klasse, sier Bisgaard Sundet.

Det er fortsatt ikke sikkert at Haaland får sin debut i dag. Favre har sagt at han vil være forsiktig med hvordan han matcher Haaland, som har slitt med en kneskade.

Men når Haaland kommer i gang, virker sjansene store for at han lykkes.

– Alt ligger til rette for at han skal få mange målsjanser. Og hvis han får en grei start, så kan jeg ikke skjønne at dette her skal kunne gå så galt, sier Bisgaard Sundet.