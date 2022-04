Manchester United slått av nedrykkstruede Everton

Det løsnet aldri for Cristiano Ronaldo og co borte mot Everton. Unggutten Anthony Gordons scoring for hjemmelaget etter 27 minutter ble kampens eneste mål. Skuddet til Gordon gikk via Harry Maguire og skiftet retning, dermed var David de Gea helt utspilt.



Gordons scoring sikret tre viktige poeng for Everton og en sterkt presset Frank Lampard, som ikke la skjul på gleden og lettelsen da dommeren blåste av kampen.