Haalands fremtid avgjøres snart: – Den perfekte klubb for ham nå

Erling Braut Haaland er brennhet på overgangsmarkedet om dagen.

19-åringen fra Jæren ryktes til den ene storklubben etter den andre. Omtrent hver eneste dag er det oppslag i de store utenlandske avisene som spekulerer i storscorerens neste karrieresteg.

Onsdag dukket et bilde av Haaland som signerte en Manchester United-trøye opp på nettet, noe som naturlig nok fikk de fleste avisredaksjoner til å slå stort opp.

MOLDE: Ole Gunnar Solskjær var Haalands trener i Molde. Her fra Eliteserien i 2018. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Fredag var det igjen duket for store oppslag da Aftenbladet mente å ha opplysninger om at Haaland og pappa Alfie satt på flyet fra Stavanger til Manchester.

– Jeg tror ikke han er på vei hit, for å være ærlig, ikke gjennom meg, i hvert fall, sa Ole Gunnar Solskjær på Uniteds pressekonferanse torsdag.

Turen viste seg å være en mellomlanding på Kastrup i København.

Har møtt minst tre klubber

Ryktene rundt nordmannen og hans neste stoppested florerer. Noen ting er likevel på det rene.

Forrige uke kunne Haalands egen klubb, RB Salzburg, bekrefte at Haaland, sammen med agent Mino Raiola og pappa Alfie, var i Tyskland for å besøke Bundesliga-klubbene Borussia Dortmund og RB Leipzig.

LEIPZIG: Julian Nagelsmann styrer skuta RB Leipzig, og har hatt Haaland på besøk. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Leipzig-trener Julian Nagelsmann har også bekreftet møtet overfor Sport.de, og senere fortalte klubbens sportsdirektør Markus Krosche at de har lagt et konkret tilbud på bordet til 19 år gamle Haaland.

Samme uke satt VG satt på opplysninger om at Ole Gunnar Solskjær hadde vært i Salzburg for å møte Haaland og hans team, i et forsøk på å overtale Haaland til å velge Manchester United.

– Han vet hva han har lyst til å gjøre, og han vet hva han skal gjøre, så jeg trenger ikke å komme med noen råd til noen spillere på andre lag, sa Solskjær til samme avis.

Den anerkjente fotballjournalisten Fabrizio Romano mener også å vite at Juventus er en fjerde klubb inne i bildet, og at det dermed står mellom fire klubber.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Den perfekte klubben for han

Det er ventet at målmaskinen vil avgjøre hvor fremtiden ligger innen kort tid, og til tross for Haaland og Solskjærs fortid i Molde, peker mange piler etter hvert mot Tyskland og Bundesliga.

TYSK FOTBALL: Eivind Bisgaard Sundet er kommentator på tysk fotball hos Viasat. Foto: NRK

Viasat-kommentator Eivind Bisgaard Sundet følger den tyske Bundesliga svært tett. Han er ikke i tvil om hvilken av klubbene som ville vært det beste valget for Haaland.

– Dortmund er det beste valget av disse to og har veldig mange positive sider. Det er den største klubben, han vil få bedre lagkamerater der og historisk sett har spissene i Dortmund pleid å score mange mål. Akkurat nå tror jeg Dortmund vil være den helt perfekte klubben for han, sier Bisgaard Sundet, før han fortsetter:

– Leipzig har en veldig god trener, han er kjent for å få det beste ut av alle spillerne sine, og har oppnådd store ting allerede. Men medspillerne der er ikke like gode, og det er på en måte en klubb som ikke har samme trøkk og interesse rundt seg som Dortmund, sier han.

Dortmund ble sist seriemester i Tyskland i 2011/12 under Jürgen Klopp. Siden den nåværende Liverpool-managerens avgang har laget fra Nordrhein-Westfalen stort sett spilt annenfiolin bak Bayern München.

Skal utfordre Bayern München

Før sesongen rustet Lucien Favres mannskap kraftig opp, for å utfordre Bayern München helt i toppen. Spillere som Julian Brandt, Thorgan Hazard og Paco Alcazer ble hentet inn.

SERVITØRER: Navn som Jadon Sancho, Thorgan Hazard og Marco Reus kan få jobben med å servere Haaland om han skulle velge Dortmund. Foto: Martin Meissner / AP

I skrivende stund ligger de gule og svarte på en fjerdeplass i ligaen, a poeng med Bayern, og fire poeng bak ligaleder Leipzig.

– Når de henter de navnene de har gjort, så sier det litt om hvilke status klubben har. Men samtidig har slitt med mangel på en spiss. Så hvis Haaland hadde gått til Dortmund hadde de fått noe de hadde manglet så langt denne sesongen.

– De har manglet litt aggressivitet og trykk i presset, noe spillerne foran på banen nå ikke har. Det har gjort at de har blitt litt passive og til tider sett litt dårlige ut, sier Bisgaard Sundet.

– Trollmann

Men selv om Bisgård Sundet tror Dortmund vil være det beste valget for Haaland rent sportslig, minner han om de tette båndene mellom nordmannens nåværende klubb og Leipzig.

LEDER: Timo Werner og RB Leipzig leder Bundesliga foran Borussia Mönchengladbach og Bayern München. Foto: INA FASSBENDER

– Det er fordeler med Leipzig også. Spillestilen er ganske lik og historien forteller om mange spillere som har gått fra Salzburg til Leipzig og slått til. Og ikke minst så har de nevnte Nagelsmann som trener, som nesten er en trollmann.

– Nå har han tatt klubben videre i Mesterligaen for første gang også, så det er mye positivitet og fremgang der også, sier han.

Haaland ble Norges dyreste fotballeksport da han ble solgt fra Molde til Salzburg i januar 2019. I løpet av året har unggutten markert seg som toppscorer i den østerrikske Bundesliga, i tillegg til å ha vært toppscorer i Mesterligaen gjennom flere runder.