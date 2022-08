Haalands første berøring vekket oppsikt – City overlegne i storseier

Haaland hadde ikke vært borti ballen før i det 19. minutt i hjemmedebuten mot Bournemouth. Nordmannens første berøring på ballen skulle likevel være svært effektivt.

22-åringen ble spilt opp feilvendt, med en mann i ryggen, da han fikk sendt ballen til Ilkay Gündogan. Tyskeren var iskald alene med keeper og satte inn 1–0 for hjemmelaget.

– Det var hans første berøring, utbrøt tidligere fotballspiller og Sky Sports-kommentator Paul Merson om Haaland-assisten.

– Vi har ikke sett så mye til Haaland så langt. Her viser han at han ikke bare kan score, men også assistere. Følsomt, sa Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud.

Målet skulle bli starten på en maktdemonstrasjon av Manchester City – som vant kampen 4–0.

JUBEL: Haaland kunne feire med resten av lagkameratene etter 1-0-scoringen til Ilkay Gündogan. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Forbannet Guardiola

Det var en smilende Haaland som entret gressmatta i Manchester til sin hjemmedebut.

Nordmannen skulle også få mye å glede seg over i den første omgangen, tross for at han ble frarøvet en enorm målsjanse innledningsvis.

Phil Foden valgte nemlig å skyte selv da han kunne spilt til Haaland som sto alene foran et åpent mål.

– Nesten utilgivelig. Det er et dårlig valg, sa ekspert Skullerud.

– Foden kunne bare spilt den til Haaland, mente Paul Merson.

City-trener Pep Guardiola var tydelig forbannet på sidelinjen da Foden ikke valgte å spille til Haaland. Engelskmannen ble også byttet ut i pausen.

Drømmeomgang

Foden skulle delvis gjøre opp for seg da han satte inn 3-0-målet for hjemmelaget før han ble byttet ut.

VENNER: Haaland gratulerte Foden etter 3-0-scoringen. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Like før hadde Kevin De Bruyne doblet ledelsen for vertene med en nydelig soloprestasjon.

– Det er så lekende lett og så deilig å se på, sa Skullerud om scoringen til belgieren, som satt ballen i mål med utsiden av høyrefoten.

– Jeg fant et lite rom og skøyt. Det var et fint mål, sa De Bryne selv til Viaplay.

Den andre omgangen skulle bli en ren transportetappe for Manchester City. Haaland fikk en stor mulighet til å legge på til 4–0 kvarteret før slutt, men satt ballen utenfor mål.

Like etter ble han byttet ut.

Dermed klarte ikke Haaland å følge opp drømmedebuten mot West Ham, hvor han scoret to mål.

Bournemouth slet med å henge med i store deler av kampen, og ti minutter før slutt satt Jefferson Lerma inn ballen i eget nett. Det ble også kampens siste scoring og Manchester vant 4–0 i sin første hjemmekamp for sesongen.

City topper dermed tabellen etter to serierunder. Neste runde venter Newcastle bortebane. Bournemouth tar på sin side imot Martin Ødegaard og Arsenal neste helg.