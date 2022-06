Haaland viste seg fram i kongelig showkamp

Erling Braut Haaland rundet av en lang sesong med å spille på lag med kronprinsfamilien i en vennskapskamp i løkkefotball på Skaugum.

Det endte med et kongelig 9-10-tap for Vivil IL på grus. Haaland og pappa Alfie Haaland var blant målscorerne for Team Skaugum. På veien ble det også to scoringer fra prins Sverre Magnus.

– Vi forsterket laget veldig denne gangen, men Vivil var for gode, sa kronprins Haakon i etterkant.

Vivil er et idrettslag som jobber for å aktivisere utviklingshemmede i Asker, Bærum og Oslo.

Jan Åge Fjørtoft, som var en slags konferansiér i mandagens kamp, er glad for at Haaland og Caroline Graham Hansen kunne stille.

– Det har alltid vært velvilje når det gjelder slike ting som dette. Caroline og Erling husker hvor de kommer fra. Nå fikk vi med Caroline, som er på vei til et EM, og en Braut som er hetere enn noen gang. Det er fantastisk at de er med, sier Fjørtoft til NRK.

Haaland stilte opp noen timer etter at han offisielt ble klar som Manchester City-spiller. Dagen før scoret han to av Norges mål i 3-2-seieren over Sverige.

– Det blir selvfølgelig spesielt. Det er en klubb som faren min har spilt for. Jeg gleder meg. Det blir en ny stor utfordring i et godt lag, og vi kommer til å møte mange andre god lag. Det er bare å komme med mye positiv energi inn i landet og klubben. Det er bare å «gønne» på.