– Jeg har en god følelse på at dette skal gå greit. Jeg synes han virker fin, men han har ikke vært i fysisk aktivitet, sier landslagssjefen om Erling Braut Haaland onsdag formiddag.

Den norske stjernespissen sluttet seg til den norske landslagstroppen tirsdag etter flere dager med feiring og hyllest. Solbakken forteller at han og Brede Hangeland hadde en halvtimes lang prat med den ferske trippelvinneren tirsdag kveld.

– Vi gikk gjennom alle festene ... nei da, spøker Solbakken.

– Vi la planen med tanke på hvordan han føler seg. Jeg tror vi landet et godt sted. Han virker ok frisk, både i hodet og beina, understreker landslagssjefen.

Erling Braut Haaland utenfor Ullevaal stadion. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Står over treningsøkt

En del av planen er å gi Haaland, som for bare noen få dager siden var med på å vinne mesterligaen med Manchester City og siden festet og feiret på Ibiza og i Manchester, en rolig start.

– I dag må det være en rolig igangsetting hvor han er med gutta hvor han får trent litt med ball, men ikke det ville tempoet, sier Solbakken.

GOD FØLELSE: Ståle Solbakken, Norges landslagssjef. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Vi skal kjøre en elleve mot elleve i siste halvdel av treningen i full sprut, hvor vi bytter litt på laget. Den står han over, legger han til.

Det blir mer elleve mot elleve-trening på torsdagens økt, og der skal Haaland være med.

Haalands spissmakker på landslaget, Alexander Sørloth, slo også av en prat med Manchester City-stjernen tirsdag kveld.

– Det så ut som han var i fin form og klar til dyst, sier Sørloth til NRK.

Han var også i fin form under feiringen av trippeltriumfen:

Haaland feirer med fansen i Manchester Du trenger javascript for å se video.

Om tre dager venter den første av to svært viktige landskamper for Norges del. Skottland venter foran et fullsatt Ullevaal på lørdag, før en ny kamp mot Kypros står for tur tirsdag.

Norge har allerede fått en skjev start på EM-kvalifiseringen med henholdsvis tap og uavgjort borte mot Spania og Georgia og er avhengig av bedre poengfangst i de to kommende kampene, dersom Norge skal til EM i Tyskland neste sommer.

Norge har ikke vært i et mesterskap siden EM for 23 år siden.

Takket for kjærligheten

Klokken 15.46 tirsdag ettermiddag fanget NRKs fotograf Haalands privatfly på rullebanen på Gardermoen. Noen minuttene senere åpnet døren seg og ut steg superspissen.

For anledningen kledd i sort og med håret hengende løst. På flyet var også Isabel Haugseng Johansen. De to har ved flere anledninger, også etter mesterliga-finalen, blitt avbildet sammen.

Her ankommer Haaland Norge Du trenger javascript for å se video.

Senere samme kveld tok Haaland selv til Instagram for å takke for all støtten han har mottatt.

– Tusen takk for meldingene og all kjærligheten alle sammen. Jeg er så glad, skrev fotballstjernen til sine over 32 millioner fans på Instagram.

Det skrev han over et bilde av seg selv – ikledd norske landslagsklær. Nå skal han forsøke å skifte fokus fra trippeltriumf og feiring til viktige, norske landslagskamper.

Det er ikke nødvendigvis det enkleste, ifølge landslagssjefen. Solbakken har flere ganger trukket frem hvordan Haaland nå må være mentalt klar for en ny anstrengelse på tampen av en suksess-sesong.

På spørsmål fra NRK om hvilke knapper Solbakken skal trykke på, svarer han:

– Det blir ikke sånn at jeg går inn på rommet hans og holder en sånn Al Pacino-tale nå for å få ham i gang til lørdag. Det handler om sunn fornuft. Hvile, søvn, riktig mat og taktisk trening. Jeg må ha respekt for at vi kanskje må legge en litt annen vri inn mot lørdagen enn med en annen spiller, med tanke på hva han har vært gjennom, forteller Solbakken.