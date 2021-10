– Det nivået han ligger på uke ut og uke inn, det er hinsides envher fornuft, oppsummerer Viasats ekspertkommentator Lars Tjærnås etter at Haaland nok en gang stjal showet.

Med to nye scoringer står han med ni mål på seks bundesligakamper denne sesongen. 1,5 mål i snitt.

Når han etterpå intervjues av Jan Åge Fjørtoft på Viasat, synges fortsatt navnet hans så høyt at de to norske spissprofilene knapt kan høre hverandre på halvannen meters hold.

– Det er en fantastisk følelse. Jeg elsker det, erkjenner Erling Braut Haaland.

Tilbake fra skade

Den norske superspissen var tilbake på banen for første gang siden 19. september. En muskelskade i låret kostet ham både to landskamper for Norge og to bundesligakamper for Dortmund.

En tydelig spillesugen Haaland var imidlertid bare tilskuer da Marco Reus hamret de gule i ledelsen fra 15 meter før tre minutter var spilt.

Dortmund totaldominerte banespillet i første omgang. Men et kompakt og hardt arbeidende Mainz-lag gjorde en svært god jobb med å nøytralisere Erling Braut Haaland og resten av Dortmund-laget.

På overtid skulle likevel bundesligatoppscoreren få sin første mulighet for ettermiddagen, men Mainz-keeper Robin Zentner reddet mesterlig skuddet fra Haalands livsfarlige venstrebein.

Holdt hodet kaldt

I andre omgang skulle det ikke gå lang tid før Haaland ble enda mer synlig. Bare noen minutter var spilt da nordmannen ropte på straffe, etter at en Mainz-spiller tilsynelatende hindret ballbanen med en aktiv arm.

Etter å ha studert bildene i flere minutter, pekte til slutt dommeren på straffemerket.

Den tok Haaland selv. Og selv om keeper Zentner igjen fikk ei hånd på ballen, gikk den i mål. 2-0 til Dortmund og Erling Braut Haalands åttende seriemål på seks kamper denne sesongen.

Hans 48. mål på 49 kamper for Dortmund i bundesliga var for øvrig hans første mot nettopp Mainz.

Mange av de drøyt 63.000 tilskuerne fryktet nok da at Haaland skulle bli byttet ut og hvilt etter. Men selv om trener Marco Rose begynte å gjøre bytter, ble nordmannen værende på banen – og fortsatte den evige jakten på nye mål.

Han pekte og gestikulerte, startet på det ene løpet etter det andre og ble egentlig bare bedre og bedre.

Til topps på alle lister

Likevel var det Mainz som en redusering ved Jonathan Burkardt tre minutter før full tid.

Men Haaland var ikke ferdig. På overtid ble han spilt alene med keeper. Og gjorde ingen feil. Hans niende mål på seks kamper denne sesongen.

– Erling får ikke mange ekstra pulsslag i den situasjonen der, han har vært der tusen ganger før. Helt rolig med en sikker, god venstrefot bare putter han ballen til side for keeper, oppsummerer Viasat-ekspert Rune Bratseth, som samtidig gir Jude Bellingham halve æren for målet.

3-1 til Dortmund og tre poeng.

49 mål på 49 bundesligakamper for Haaland.

Med seieren topper Dortmund nå den tyske bundseligaen to poeng foran Bayern München og Bayer Leverkusen – som møtes til storkamp søndag.

Inntil Robert Lewandowski da skal i aksjon, troner også Haaland alene øverst på toppscorerlista med sine ni mål.