Haaland tek grep: – Eit ekstremt lågt tal

Haaland har igjen leidd an for Noreg med scoring mot både Nederland og Latvia. Først var han råsterk på Ullevaal, og i Riga var han iskald frå kritmerket.

Begge gongene med det giftige venstrebeinet.

Det kunne likevel vore fleire – også på hovudet. Sist med den gylne sjansen mot Latvia frå sju meter, men hovudstøytet gjekk over.

21-åringen vedgår sjølv at han prøver å gjere avslutningsrepertoaret endå større.

NESTEN: Her knuser Erling Braut Haaland Freiburg-forsvararane i ein hovudduell. Foto: THOMAS KIENZLE / AFP

Den høgreiste kraftspissen står totalt med seks mål på hovudet i seniorkarrieren, ifølgje Transfermarkt.

Når NRK lurer på kvifor og korleis han jobbar med hovudspelet, svarar spissen:

– Kvifor veit du jo sjølv sidan eg har som mål å skåre mange mål på hovudet. Korleis eg gjer det? Det er mellom anna å øve på timing, øve på korleis eg headar ballen og, ja, ting som gjer at eg kan bli betre på å heade ballen, seier Haaland.

På treningsfeltet terpar han på hovudspelet med Dortmunds nye spisstrenar Alexander Zickler.

Tyskaren kjem frå assistentstolen i Borussia Mönchengladbach, og han var òg assistent i Red Bull Salzburg då Haaland fekk sitt definitive gjennombrot.

Zickler skåra mellom anna 51 mål på 214 seriekampar for Bayern München frå 1993 til 2005.

– Eg er heldig som har ein god spisstrenar i Zickler. Eg snakkar mykje med han, og eg har eit godt forhold til han. Det er naturleg at eg jobbar mykje med han, seier Haaland.

GODE RÅD: Her lyttar Erling Braut Haaland til Alexander Zickler under ei treningsøkt i Sveits i slutten av juli. Foto: Action Press/Shutterstock / Shutterstock editorial

Trekkjer fram Ronaldo og Zlatan

Landslagssjef Ståle Solbakken trur storleiken og fysikken gjer at Haaland heilt sikkert vil skåre meir på hovudet etter kvart som han blir eldre.

Han peikar mellom anna på at Zlatan Ibrahimovic ikkje skåra på hovudet før han var 30 år. Det er ei lita overdriving, men poenget står: Frå sesongen han fylte 30 år har svensken skåra 45 mål for klubblaga med hovudet, ifølgje Transfermarkt.

På dei førre sesongane var talet 13.

– Så det handlar litt om det å gjere seg sjølv om som spelar etter kvart som karrieren går, også. Han er jo ikkje veldig avhengig av eksepsjonelt hovudspel no. Han har eit normalt, godt hovudspel. Han skårar jo mål på hovudet, men han er ikkje eksepsjonell i lufta. Men det er han heller ikkje avhengig av. Da Zlatan vart større og sterkare og ikkje fullt så «speedy», så måtte han ha andre ting, seier Solbakken og poengterer:

GOD STEMNING: Ståle Solbakken saman med Erling Braut Haaland. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det er litt det same med Ronaldo. Då han spelte venstreving i Manchester United, så var det ikkje mange som hadde trudd at han skulle bli verdas beste hovudspelar. Men det vart han.

– Vanvettig trykk

NRK-ekspert Carl-Erik Torp meiner likevel at Haaland har potensial til å auke talet på hovudscoringar i Dortmund frå 3 prosent, som han ligg på no.

– Det er eit ekstremt lågt tal. Så veit ein at måten Dortmund spelar på gjer at han ikkje kjem til så mange opne sjansar på hovudet, men likevel blir det slått innlegg også. Han er nok meir klar over å finne romma langs bakken. At han jobbar med hovudspelet, er heilt naturleg. Det er eit av «hola» han har i fotballregisteret sitt, seier Torp.

– Kor store steg er det mogleg å ta der?

– Det kan vere store steg. Han er jo ein fantastisk avsluttar med beina. Han har eit vanvettig trykk i avslutningane sine. Han er bestemd, distinkt og veit alltid kvar målet står. Vi har jo sett til dømes Ronaldo, som har vorte betre og betre på hovudet jo eldre han har vorte. Med fysikken til Haaland så bør han ruve i lufta. Han har alle føresetnader for òg å bli ein av dei beste avsluttarane med hovudet, seier Torp.