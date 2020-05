Haaland starter derbyet

Undersøkelse antyder kampfiksing

Et stort antall spillere i de tre øverste divisjonene anser kampfiksing som et problem i svensk fotball, melder SVT. 619 av totalt 1533 spillere har svart på undersøkelsen. Rapporten konkluderer med at kampfiksing eksisterer og at det brer seg helt opp til eliterekkene, skriver NTB.