Han kom inn som innbytar og sette inn dei to siste måla i Dortmunds 5-1-siger over Køln.

65 minutt var spela då Haaland kom inn frå benken. 12 minutt seinare hadde han gjort akkurat det 80.000 heimefans hadde kome for å sjå.

Køln-keeperen måtte gi retur på ei god avslutning, og kven andre enn Haaland var på rett plass til akkurat rett tid og sette returen knallhardt i nettet.

Deretter snudde han seg og tok imot hyllesten frå 25.000 tilhengarar i «den gule veggen». Dei 25.000 ropar namnet hans tre gonger, og han hoiar mot dei med høgrearmen.

Det såg verkeleg ut som om 19-åringen trivdest på si nye heimebane – ei meir støyande og større scene enn han truleg har vore på fnokon gong før.

Haalands «umogelege» scoring

JUBEL: Slik helsa Haaland på fansen i "den gule veggen" etter sitt andre mål Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Scoringa blei ikkje avgjerande for sigeren. Den var så godt som i boks i kampen der Dortmund i periodar heldt leikestove med Køln. Haalands mål gjorde 4-1 til heimelaget.

Og han var ikkje ferdig for kvelden. Tre minutt før ordinær tid var ute, nådde han ballen nede ved dødlinja etter å ha sett keeper ut av spel. Og frå så å seie umogeleg vinkel skrudde han inn 5-1.

Då ljoma det «Haaland, Haaland, Haaland» rundt heile stadion. Nordmannen var også den einaste som tok av seg trøya og gav den til ein supporter etter kampslutt.

Fem mål på sine to første kampar i Bundesliga. Det er det ingen som har gjort før. Men Haaland har greidd det som innbytar i løpet av to knappe halvtimar. Han har spela totalt 59 minutt.

Dortmund valde å skjerme Haaland, han kom derfor ikkje til pressekonferansen etter kampen.

Han starta på benken, og det tok 65 minutt før han fekk sjansen. Då hadde publikum ei god stund reist seg og kravd Haaland på bana, og tok imot han med enorm jubel.

Sekund etter at han var inne, blei han spela fint fram, og kunne ha fått drøymeopning på heimedebuten. Men han fekk ikkje heilt kontroll, og storsjansen blei borte.

PUBLIKUMSFAVORITT: Publikum tok godt imot Haaland på Westfahlen-sdaion. Dei blei ikkje skuffa Foto: Leon Kuegeler / Reuters

Leikestove

Køln kom til Dortmund med fire strake sigrar i bagasjen, men i kveld blei dei for små. Dortmund heldt leikestove med motstandaren frå første stund.

Raphaël Guerreiro sette inn det første etter berre 50 sekund, og Marco Reus dobla etter 29 minutt. I mellomtida hadde dommaren også gitt Dortmund straffe, men etter VAR-inspeksjon blei ballen trekt utanfor 16-meteren. Og Mats Hummels heada i tverra, så kampen verka avgjort etter første omgang.

Det kunne ha endra seg, for berre sekund etter at andre omgang var sett i gang, rota Hummels det til. Jhon Cordoba skaut i stolpen, og bomma også på returen. Men do var dte vinka for offside.

I staden var det Jadon Sancho som avgjorde kampen like etterpå, då han sette inn 3-0.

Midt i omgangen reduserte Køln, utan at det blei vesentleg meir spennande av den grunn.

For like etterpå entra Haaland Westfahlen-stadion. Resten er historie.