Haaland-scoring til ingen nytte

Erling Braut Haaland fikk for alvor sitt gjennombrudd da han scoret et hat trick på en omgang i sin aller første mesterligakamp for et drøyt år siden.

Også i årets første mesterligakamp noterte 20-åringen seg for scoring. Med det har han elleville 11 mål på 9 kamper i turneringen.

Det hjalp ikke Borussia Dortmund i bortemøtet mot Lazio. Den italienske hovedstadsklubben dominerte totalt før pause, ledet fortjent og svarte på direkten da Haaland reduserte med omkring 20 minutter igjen å spille.

Scoret mot gamleklubben

Ciro Immobile har vært fantastisk siden overgangen til Lazio i 2016. I fjor scoret den italienske landslagsspissen 39 mål totalt og var toppscorer i Italia. 30-åringen har for lengst lagt bak seg sitt mislykkede opphold i nettopp Borussia Dortmund: Han ble hentet inn for å erstatte Robert Lewandowski i 2014, men ble solgt etter én meget skuffende sesong

Det tok ikke lang tid før Immobile lot seg kjenne mot gamleklubben. Thomas Meunier mistet ballen dypt på egen halvdel. Joaquin Correa foret ballen til den italienske spydspissen og Lazio var i ledelsen etter bare seks minutter.

Ciro Immobile floppet i Dortmund, men er nå kaptein og storscorer hos Lazio. Foto: Alberto Lingria / Reuters

Haaland var nest sist på ballen da gjestene fikk sin første sjanse. Nordmannen spilte fri Guerreiro med en lekker flikk, men skuddet ble reddet av Lazio-keeper Strakosha.

Lazio gikk i stedet opp i 2-0 minutter seinere. En corner ble slått inn foran mål og Luiz Felipe stusset den videre. Dortmunds reservekeeper Marwin Hitz var uheldig og bokset ballen videre inn i eget mål.

Haaland var igjen nære en målgivende da hans harde, lave innlegg fant veien til Meunier. Den belgiske høyrebacken klarte ikke å få avslutningen på mål.

Redusering fra Haaland

Dortmund la om til formasjonen og byttet ut en stopper for en offensiv midtbanespiller halvveis i omgangen. Det ga raskt uttelling.

Også stortalentet Gio Reyna kom på i pausen. Han og Haaland har virkelig funnet tonen i starten av denne sesongen. Igjen var det kombinasjonen med den amerikanske unggutten som ga uttelling.

Erling Braut Haaland banket inn reduseringen, men ble som oftest pakket godt inn av Lazios midtstoppertrio på Stadio Olimpico. Foto: Alberto Lingria / Reuters

Reyna la godt inn fra høyre og der var Haaland og banket ballen i nettaket.

Det hjalp lite for Dortmund. Bare minuttene seinere var innbytter Jean-Daniel Akpa-Akpro frampå og satte inn 3-1-scoringen som punkterte Dortmunds håp om poeng.