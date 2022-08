– For en magisk kamp vi er vitne til.

Den rutinerte Viaplay-kommentatoren Roar Stokke trodde nesten ikke det han så i søndagens Premier League-oppgjør i Newcastle.

Vertene herjet tidvis med Manchester City og Erling Braut Haaland. På et tidspunkt lå fjorårets seriemester under 1–3 borte på St. James' Park.

Men snaue timen ut i oppgjøret våknet superspissen fra Bryne og resten av det lyseblå stjernegalleriet.

I NETTET: Haaland startet opphentingen til City da han satte inn 2-3-scoringen. Foto: LEE SMITH / Reuters

Tre scoringer på tre kamper

Da var nemlig Haaland – som så mange ganger før – på rett sted til rett tid og dunket ballen i mål fra fem meter.

– Haaland banker den inn på St. James' Park. Hans tredje i Premier League. Alle tre er scoret på bortebane, denne er viktig, ropte Stokke.

Også Gary Lineker lot seg imponere av nordmannen.

– Haaland scorer igjen. For en kamp. Dette er Premier League-fotball på sitt beste, skrev han på Twitter.

Haaland spurtet inn i mål, tok med seg ballen og sprintet tilbake til midstreken mens han pekte opp mot City-fansen.

Noen minutter senere var 22-åringen svært nære ved å score igjen, men en habil Nick Pope i Newcastle-målet hindret ham.

Får ros

Bortelaget ga seg ikke, og bare fire minutter senere var de to lagene likt igjen da Bernardo satte inn gjestenes tredje for dagen. Den portugisiske stjernen mottok en fantastisk pasning fra kaptein Kevin De Bruyne og gjorde ingen feil alene mot Pope i Newcastle-målet.

12 minutter før slutt kunne Haaland sendt gjestene i ledelsen, men avslutningen fra kloss hold gikk like over tverrliggeren.

Manchester City-stopper John Stones fikk sin første start denne sesongen. Han har latt seg imponere over Haalands inntog i City-laget.

– Veldig bra. Jeg kan bare sammelingne med meg selv da jeg først kom – alt er nytt. Han er fortsatt så ung. Måten han har funnet seg til rette … Kreditt til ham. Han har fått en god start med et nytt mål, og det han bringer til laget med sin fart og styrke, sier Stones i et intervju med Viaplay.

UAVGJORT: Manchester City og Newcastle delte poengene i et ellevilt oppgjør. Foto: LEE SMITH / Reuters

God Haaland-start

Til tross for et noe skuffende resultat for City, kan den norske superspissen si seg godt fornøyd med starten på oppholdet i Manchester. Nordmannen fikk en gnistrende Premier League-debut da han på egen hånd senket West Ham med to scoringer i 2-0-seieren tidlig i august.

DRØMMEDEBUT: Erling Braut Haaland scoret to i debuten borte mot West Ham tidligere i august. Foto: TONY OBRIEN / Reuters

I hjemmedebuten mot Bournemouth ble det imidlertid ingen nettkjenninger på den høyreiste 22-åringen, som «bare» måtte nøye seg med en målgivende pasning.

Den store snakkisen etter Bournemouth-kampen var at Haaland kun rørte ballen åtte ganger. Han slo to pasninger: Den ene skapte et mål. Den andre var fra avspark.

Mot Newcastle scoret han ikke bare et mål – han hadde også vesentlig flere involveringer i løpet av de 90. minuttene han spilte.

Neste helg venter Crystal Palace for City og Haaland hjemme i Manchester.