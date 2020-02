Haaland scora sitt 40. mål for sesongen

Lampard slo gamletreneren

Frank Lampards Chelsea slo byrival Tottenham 2-1. Olivier Giroud og Marcos Alonso ga Chelsea en 2-0 ledelse, og helt på tampen sørget Antonio Rüdiger for spenning med et selvmål i det 89. minutt. Dermed vinner Lampard den viktige dullen mot hans tidligere trener, José Mourinho, og sørger for at Chelsea beholder den viktige fjerdeplassen uansett hva som skjer denne ligarunden.