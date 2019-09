Haaland sammenlignes med Zlatan: – Jeg tror han kan få en lignende karriere

«En ny Zlatan?» spør den tyske storavisen Bild over bildet av en feirende norsk 19-åring.

Flere har nemlig påpekt at det er noen likheter mellom Zlatan Ibrahimovic og det norske stortalentet.

En fysisk, uredd kruttpakke blandet med slepen nærteknikk, som begge først viste frem i en relativt liten klubb.

Enkelte peker på at Haaland også kan minne om Ibrahimovic i enkelte intervjusituasjoner – gjerne med en fleipete eller mystisk tone. 19-åringen har heller ikke lagt skjul på at svensken er et forbilde.

Nedringt

– Zlatan startet også i en mindre klubb, Malmö, men det handler om spilleren. Han må bestemme seg for det og jobbe hardt for drømmen sin. Men basisen er der. Alt ligger til rette for å få en stor karriere. Erling styrer sin utvikling de neste årene. Med hans klare sinn tror jeg han kan få en lignende karriere som Zlatan, sier sportsdirektør i Salzburg, Christoph Freund, til NRK.

Freund smiler når NRK viser ham sammenligningen i den tyske avisen. Det har vært noen hektiske dager for sportsdirektøren etter Haalands hat trick i mesterligadebuten.

Henvendelsene tikker inn. Naturlig nok fra pressen, men også fra agenter som, ifølge Freund, ønsker å gratulere klubben med funnet.

Haaland skulle egentlig vært på trening og stilt på pressekonferanse fredag formiddag, men en forkjølelse gjør 19-åringen nå usikker til søndagens kamp mot LASK Linz.

Ved treningsanlegget skjønner supporteren Märtz Floran (33) at det ikke blir noen Haaland-autograf på den røde drakta denne gangen.

Floran tror i likhet med klubben at det bare er et tidsspørsmål før 19-åringen reiser videre til en større liga.

FAN: Märtz Floran måtte er én av mange i Salzburg som har skaffet seg nummer 30. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Salzburg-trener Jesse Marsch håper imidlertid å beholde Haaland i minst et år til.

– Alle her skjønner at Erling ikke blir her for evig, men Erling og pappaen (Alf-Inge Håland) er smarte nok til å skjønne at dette er et fint sted å være akkurat nå. Når han tar det neste steget, vil han være bedre forberedt. Mange spillere har lært det her og vokst på en fin måte, sier Marsch til NRK.

Haaland begynte som kjent i Bryne før han gikk videre til Molde og Salzburg. Ibrahimovic startet hjemme i Malmö og gikk deretter til Ajax i Nederland.

Haaland debuterte altså i mesterligaen som 19-åring med tre scoringer, mens Ibrahimovic presenterte seg i verdens gjeveste klubbturnering for Ajax som 20-åring og scoret to mål i mesterligadebuten mot Lyon.

Salzburg har hatt et øye til Haaland siden januar 2016. Derfor er ikke sportsdirektør Freund direkte overrasket over utviklingen, men han er litt overrasket over at det har gått så fort.

Vil bli skjermet

Samtidig tror Marsch at det er en stor fordel at Haaland kommer fra en fotballfamilie. 19-åringen har allerede sett for seg dette scenariet, påpeker treneren.

Likevel varsler klubben at de vil være forsiktige og skjerme for noe av trykket.

Det har Marsch allerede diskutert med familien.

– Jeg har snakket om det med faren hans. Vi må sikre oss at han ikke blir overeksponert og utslitt av alle spørsmålene fra media. Heldigvis har Erling beina på bakken og et godt hode, sier Marsch.

Treneren møter NRK og seks-sju andre medier to dager før oppgjøret med LASK Linz. Det er en rolig og lavmælt seanse, men etter flere spørsmål om Haaland, ber pressesjefen journalistene om å rette blikket mot LASK Linz.

Reporter Thomas Gonaus følger klubben for den østerrikske allmennkringkasteren ORF. Han påpeker at klubben i størst mulig grad ønsker å fremheve laget.

Det kan også være noe av grunnen til at Haaland kan bli mer skjermet utover høsten, mener Gonaus.

– Jeg tror det er lurt. Det er så mye presse som spør om intervjuer, og hvis det blir for mye, kan han miste fokus. De har mange viktige kamper fremover, sier reporteren.

PÅ STADION: Thomas Gonaus fra den østerrikske almennkringkasteren ORF. Foto: Sindre Murtnes / NRK

– Markedet er «crazy»

Etter drømmestarten i mesterligaen og hele elleve mål på sju seriekamper, er det ikke noen tvil om at Haaland-feberen er stor i Østerrike.

Selv om Freund tror nordmannen er i stand til å nærme seg Ibrahimovic, ønsker han ikke å spekulere særlig om når – eller hvordan – det neste steget tas.

19-åringen er knyttet til klubben til 2023, og det er allerede blitt spekulert i summer som i tilfelle vil knuse den norske overgangsrekorden.

Overgangsryktene har vokst etter tirsdagens maktdemonstrasjon.

– Markedet er «crazy» og etter de siste årene vet man aldri. Jeg tror likevel ikke prisen er det viktigste. Det viktigste er hvordan han forbedrer seg og jobber med lidenskapen sin, sier Freund.

Haaland får snart sjansen til å måle muskler med de aller beste når Liverpool venter på Anfield i mesterligaen. Fortsatt er Haaland helt i starten av karrieren, mens Ibrahimovic for lengst har skrevet seg inn i historiebøkene.

Svensken, som nå er i LA Galaxy, har vært innom sju land og ni klubber, vunnet 31 trofeer og scoret smått utrolige 469 klubbmål og 62 landslagsmål.

– Jeg tror han har alt som trengs for en stor karriere i Europa. Dette er hans første klubb på dette nivået. Han må jobbe hardt hver dag, og han er bare sin egen begrensning. For han har alt, mener sportsdirektør Freund.