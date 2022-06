Haaland sa tre ord i pressesonen

Hamilton og Vettel fortsetter å ytre sine meninger

Forrige uke ble førerne i Formel 1 sirkuset oppfordret av FIA presidenten Mohammed Ben Sulayem til å holde sine meninger for seg selv. Men for Lewis Hamilton er det viktig at sporten er en arena man kan ta opp aktuelle temaer.

Sebastinan Vettel svarer også at likestilling og klimakampen er viktige temaer og større enn sporten noen gang kan bli.

De to førerne har i løpet av de siste årene vært aktive når det gjelder å rette fokus på både likestilling og bærekraft.