Haaland reddet Manchester City på overtid: – Et av de mest nervøse øyeblikkene i livet mitt

Fire minutter på overtid fikk de lyseblå tildelt et straffespark etter at Kevin de Bruyne ble felt. Erling Braut Haaland stilte seg opp og med et nødskrik sikret han seieren via hanskene til Bernd Leno.

Nordmannen tok helt av i feiringen og kastet drakten i den ville jubelen. Det førte til gult kort, men det bryr nok ingen seg om.

Haaland står nå med 18 scoringer på 12 kamper i Premier League.

Dermed har den unge superspissen tangert Ole Gunnar Solskjær sin målrekord i løpet av en sesong i ligaen - som også er det beste en nordmann har levert gjennom tidene.

MATCHVINNER: Haaland reddet tre poeng for Manchester City. Foto: Dave Thompson / AP

Toppscoreren kjente på presset foran det avgjørende øyeblikket langt inne på overtiden.

– Jeg var nervøs. Det var et av de mest nervøse øyeblikkene i livet mitt, men fantastisk, sa Haaland til Sky Sports.

– Vi spilte 10 mot 11 store deler av kampen, og jeg kommer tilbake fra skade. Vi vinner straffespark i det 94. minutt og alle ser på. Jeg var bare veldig nervøs, sier Haaland til Viaplay etter kampslutt.

– Jeg er lettet og glad, legger han til.

Tidlig ledelse

Hjemmelaget Manchester City åpnet sterkt og la press på Fulham. Etter 16 minutters spill tok de lyseblå en oppskriftsmessig ledelse.

Julian Alvarez ble spilt alene med keeper Bernd Leno etter en pasning fra Ilkay Gündogan. Argentineren gjorde ingen feil og banket ballen i mål bak tyskeren.

Likevel ble det en uventet vri i Manchester. Like før halvtimen spilt, dundret Joao Cancelo inn i tidligere Liverpool-spiller Harry Wilson.

Dommer, Darren England, pekte på straffemerket og ga portugiseren direkte rødt kort.

UTVIST: Joao Cancelo fikk kun 26 minutter på banen før han fikk marsjordre av Darren England. Foto: LEE SMITH / Reuters

Den tidligere Manchester United-spilleren Andreas Pereira sendte Ederson feil vei og satte ballen sikkert i mål fra krittmerket. Uavgjortresultatet stod også til pause.

Superinnbytter

Pep Guardiolas lag hadde vanskeligheter med å finne nettmaskene igjen, med en spiller mindre på banen.

Da måtte han se seg nødt til å få inn på den norske storscoreren, Erling Braut Haaland, etter 65 minutter.

Hjemmefansen på Etihad Stadium øynet et håp og ble ivrige da toppscoreren i Premier League ble byttet inn.

Etter ti minutter på banen ble det vill jubel og Haaland feiret for mål nummer 18 i ligaen etter et godt hodestøt.

Gleden ble kortvarig, ettersom han var i offside da Kevin de Bruyne slo pasningen.

Sluttspurt

City nektet å godta poengdeling på hjemmebane, mens hjemmefansen oppildnet de lyseblå til å jage seiersmålet.

Det ble lagt til fem minutter på overtid og med kun et minutt igjen å spille slo nervene inn for gjestene fra London. Antonee Robinson var uheldig og kakket Citys midtbaneelegant Kevin de Bruyne på ankelen.

Da pekte dommeren på straffemerket og jærbuen ble kampens store helt.

– Det var ikke det beste straffesparket jeg har gjort, men at det gikk i mål er det eneste jeg bryr meg om akkurat nå, sier Haaland.