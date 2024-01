Haaland på benken for Manchester City

Brasiliansk supertalent reddet Barcelona – matchvinner med sitt første mål for klubben

Vitor Roque ble den store helten da han sikret 1-0-sier for Barcelona hjemme over Osasuna i La Liga onsdag kveld.

Dermed henger den katalanske storklubben fortsatt så vidt med i gullkampen. Det skiller åtte poeng opp til serieleder Girona.

Real Madrid følger imidlertid bare ett poeng bak, men én kamp mindre spilt. De tar over tabelltoppen dersom de vinner borte mot Getafe torsdag kveld.

Hjemmepublikummet måtte vente helt til det 64. spilleminutter før Roque satte inn vinnermålet. 18-åringen gjorde overgang til Barcelona 1. januar, men hadde til gode å score sitt første mål før onsdagens seier.

Vondt ble til verre for Osasuna da Unai García ble sendt i dusjen bare tre minutter senere.

Barcelona har ikke fått tingene til å svinge denne sesongen. Storklubben røk nylig ut av den spanske cupen og tapte også Supercupfinalen mot Real Madrid to uker tidligere.

Etter 3-5-tapet for Villarreal i helgen annonserte også Xavi at han gir seg som Barcelona-trener etter sesongen. 44-åringen tok over som hovedtrener i november 2021 og ledet Barcelona til seriegull i sin første fulle sesong. I september skrev han også under på en ny kontrakt med klubben som strekker seg fram til 2025. (NTB)