Haaland om «verdensrekord»: – Hatt lange bein hele livet

– Jeg var med på friidrett helt siden da jeg var liten, sier Haaland til NRK.

Igjen og igjen har Fotball-Europa sett hvordan 20-åringen brøyter seg gjennom og parkerer forsvarsspillere med lange klyv.

Utviklingen av steget skjer naturligvis over mange år, men det er heller ingen tvil om at Haaland hadde anlegg for å bli rask.

Der faren Alfie Haaland var profesjonell fotballspiller, hevdet både mor Gry Marita Braut og mormor Inger Aase Høyland Braut seg på friidrettsbanen innen mangekamp og sprint.

Tidligere friidrettstrener i Bryne, Osvald Kvam Bryne (79), husker godt at Haaland som liten gutt var med moren på treninger.

– Han var veldig rask med god spenst. Det utmerket han seg på. Han kunne gjort en veldig god karriere innen friidrett, mener Bryne, som selv hadde ansvaret for barna som var litt eldre enn Haaland på starten av 2000-tallet.

– Lange bein

Blant kjente friidrettsnavn står Haaland i dag bokført med en høyst uoffisiell verdensrekord for femåringer på nettstedet age-records.125mb.com.

Rekorden, som tidligere er omtalt av Dagbladet, skal ha blitt satt på stille lengde i januar 2006: 163 centimeter.

NRK har vært i kontakt med flere ledere som var i klubben på dette tidspunktet, men samtlige påpeker at offisiell statstikk ikke føres i så ung alder.

Forfatteren av listen understreker også at rekordene er hentet fra kun 48 land, og kilden til Haalands lengde er ikke presisert.

Mandag spurte NRK Haaland om dette hoppet:

– Jeg har en mor og mormor som var ganske spreke på den delen, så jeg har gode gener der. Det har litt å si. Jeg har hatt lange bein hele livet, så det var nok derfor jeg hoppet så langt, sa Haaland.

FULL STREKK: Erling Braut Haaland har fysikken på sin side. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Husker du hoppet?

– Jeg husker ikke akkurat det hoppet, nei, men jeg husker jeg hoppet ved Bryne skole en god del, ja, sa Haaland.

– Kjekkere med ball

Mormor og mor står fortsatt med flere aldersbestemte klubbrekorder i Bryne, ifølge friidrettsklubbens nettsider.

Mormor Høyland forteller at Haaland var med en stund, men at interessen for fotball stadig ble sterkere.

– Han var på trening sammen med moren, som var trener for de små. Erling likte godt all aktivitet da han var liten. Det var nok kjekkere for ham å ha med seg en ball når han var ute og lekte. Det ble nok med dette hoppet, sier Høyland til NRK.

Hun er imidlertid enig med Bryne om at Haaland kunne hevdet seg også innen friidrett.

– Å, jada. Han kunne nok hevdet seg i flere idrettsgrener.