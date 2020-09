Haaland og Sørloth herjet: – To spisser i verdensklasse

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For første gang startet Norge med spissparet Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland. Det viste seg å være en meget god avgjørelse av Lars Lagerbäck.

Mot et sjanseløst nordirsk forsvar var de to spisskjempene ustoppelige. Det var ikke bare målene, men også måten de kom på som var positivt for Lars Lagerbäck. Norge spilte strålende angrepsfotball, og de to spissene kombinerte vakkert på flere av målene.

– Vi fikk samspill mellom to spisser i verdensklasse. Haaland fant tilbake til råskapen vi så i fjor. Han har en ekstrem fart og vilje. Han og Sørloth fant hverandre på en helt annen måte enn spissparet sist mot Østerrike, sier NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Med to mål har Sørloth nå fem landslagsmål på hans fem siste kamper, og Haaland har tre landslagsmål på fire kamper. Særlig 20 år gamle Haaland viste sitt potensial med to nydelige scoringer og en strålende målgivende pasning.

Haaland og Sørloth fant hverandre godt og var begge delaktige i hverandres scoringer. Foto: Paul Faith / AFP

– Verdensklasse, er det. Han har et kroppsspråk hvor det nærmest er en selvfølgelighet at han skal score, roser den tidligere Norge-kapteinen og TV2-eksperten Brede Hangeland.

Til sammen scoret de to 77 mål for klubblagene sine forrige sesong. De to norske spydspissene viste mot Nord-Irland at Norge kan ha et spisspar i ypperste klasse i årene som kommer.

Nå mener Skjønsberg at det er naturlig å tro at de vil være Norges foretrukne spisspar når det skal spilles om EM-plass neste måned.

– Akkurat nå er det naturlig å tenke at de bør starte mot Serbia. King så rusten ut, men er forhåpentligvis i bedre form til neste kamp. Det er fantastisk for laget at vi har den konkurransen på topp. Det er sjeldent, sier Skjønsberg.

Elleville åpningsminutter

Knapt to minutter var spilt da Stefan Johansen fant Moi Elyounoussi på løp på bakre stolpe. Kantspilleren tok ballen på brystet og plasserte ballen forbi keeper på vakkert vis.

Norge var ikke lenge i himmelen. Bare tre minutter seinere hadde nemlig Nord-Irland utlignet etter slapt forsvarsarbeid av Norges stopperpar. Paddy McNair fikk en enkel jobb med å sette returen i mål etter at Jarstein reddet fra Conor Washington.

Så viste Haaland sin klasse. Seks minutter var spilt når Haaland limte en halvvolley fra utenfor 16-meteren helt inne ved stolpen. En strålende scoring av Dortmund-spissen.

Norge spilte strålende angrepsfotball. Norges tredje var signert Sørloth, etter et angrep som rullet fra høyre til venstre og et nydelig innlegg fra Aleesami bak det nordirske forsvaret.

Alexander Sørloth var giftig og fant nettmaskene to ganger etter gode løp inn i boksen. Foto: Peter Morrison / AP

– Det var litt av et innlegg av Aleesami, og hvem andre enn Sørloth er der inne. Han har lyst til å ha denne spissplassen, og det er relativt god konkurranse om den med King, Haaland og Sørloth, og når disse tre er i form, har vi noe helt, helt ekstra, sa Skjønsberg.

«Ferrari mot folkevogn»

Stefan Johansen har måtte tåle mye kritikk for sitt spill i en uvant kantrolle på det norske landslaget. Mot Nord-Irland var landslagskapteinen god og direkte involvert i tre av scoringene. Etter målgivende på den første, startet han den andre med en like delikat ball i bakrom til Erling Braut Haaland.

Om første omgang startet bra, var Norge ennå raskere til å sette ballen i nota i den andre. Haaland brukte rå kraft og fart til å parkere Craig Cathcart og uegoistisk trillet han ballen på tvers til Sørloth.

Haaland løp ringer rundt Craig Cathcart før Norges fjerde mål. Foto: Lorraine O' Sullivan / Reuters

– Det er helt vanvittig, og han viser det han viste i fjor, han er fantastisk rask. Og Craig Cathcart ser ut som en gammel folkevogn, og forbi suser en norsk Ferrari, utbrøt Skjønsberg.

Et kvarter ut i andre satte også Haaland inn sitt andre mål for kvelden. Sørloth var igjen involvert i oppbyggingen da han flikket videre til Elabdellaoui, som igjen headet fri Haaland. Alene med keeper var jærbuen bombesikker.

Lagerbäck benyttet muligheten til å kaste innpå Josh King med 20 minutter igjen, og beholdt Sørloth og Haaland på banen. Dermed fikk svensken sjansen til å se King på kant.

På overtid satt nesten hat tricket fra Sørloth, nok en gang etter å ha blitt spilt frem av Haaland. Avslutningen ble imidlertid reddet på strek.

Vidåpen gruppe

Det ble en god kveld for det norske landslaget også utover egen prestasjon i Belfast. I den andre kampen i Norges gruppe tok nemlig Romania en overraskende borteseier mot Østerrike.

Scoringer av Denis Alibec, Alexandru Maxim og Dragus Gregore ga rumerne en sterk 3-2-seier.

Dermed leder de gruppa med fire poeng etter to kamper. Hakk i hæl følger Norge og Østerrike med tre poeng hver seg.