Haaland og Hegerberg nominert til pris

Avis: Newcastle-stjerne arrestert etter fyllekjøring

Ifølge den britiske avisen The Times har Newcastle United-stjernen Joelinton blitt arrestert for fyllekjøring.

Det får avisen opplyst av en talsperson i politiet.

Politiet i Northumbria har ifølge avisen bekreftet at brasilianeren ble arrestert klokken 01.20 lokal tid natt til torsdag. Han skal ha blitt promilletestet og blåst til over den tillatte grensen for alkohol.

Joelinton må møte i retten 26. januar etter å ha kjørt i beruset tilstand. Newcastle skal være klar over hendelsen, men har ikke kommet med noen uttalelser.

26-åringen har blitt en nøkkelbrikke i Eddie Howes Newcastle-lag, og scoret 2-0-målet da «The Magpies» tok seg til semifinalen i ligacupen tirsdag kveld.