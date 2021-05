Haaland og Dortmund vant skjebnekamp - klar for mesterligaspill

Kampen ble for øvrig utsatt i 20 minutter etter pausen etter at et forferdelig regnvær rammet Mainz-området.

Da ledet Dortmund 2-0 etter scoringer av Raphaël Guerreiro og Marco Reus.

Med seieren over Mainz er Dortmund sikret mesterligaspill neste sesong. Haaland og co. er nå trygt innenfor topp fire før siste serierunde sparkes i gang neste uke.

Seieren var svært viktig for den tyske klubben. Den kan sikre at Haaland blir værende.

Haaland og Sancho vant nylig den tyske cupfinalen sammen med Dortmund. Foto: Martin Rose / AP

– Hans turnering

NRKs fotballskribent Thore Haugstad skriver i en kommentar at enkelte har spådd at Dortmund hadde vært nødt å selge Haaland i sommer om de hadde feilet.

– Mesterligaen er blitt hans turnering, skriver han.

Haalands scoret ti mål i denne sesongen av mesterligaen før Dortmund røk ut av kvartfinalen.

Betydningen av Haaland så man også da nordmannen scoret to mål i cupseieren over RB Leipzig. Nylig ble han også kåret til sesongens spiller i Bundesliga av tyske supportere.

Sancho dominerte

Erling Braut Haaland hadde målgivende til 3-0, men preget ikke kampen denne gangen. Haaland fikk en alle tiders mulighet til å ordne 3-0 like før pause, men skuddet ble blokkert.

Sancho var nest sist på Dortmunds to mål i første omgang. Det avgjorde kampen og sikret seieren som gjør at Dortmund dårligst blir nummer fire.

Eurosport meldte for øvrig i helgen at Sancho er mer sikker enn noen gang på at det i sommer blir noe av overgangen til Manchester United.

Sancho har ifølge Transfermarkt en anslått markedsverdi på rundt 1 milliard. Søndag var det lett å se hvorfor Solskjær er interessert.

– Det har vært krevende. Det er en gruppeinnsats, og vi er storfornøyde med å være i mesterligaen neste sesong, sa Dortmunds Jude Bellingham i et intervju på Viaplay.

– Det har vært opp- og nedturer. På slutten av sesongen har det vært mange oppturer, la han til.