Haaland og Dortmund tar lønnskutt

Erling Braut Haaland og alle hans lagkamerater i Dortmund har gått med på et lønnskutt på mellom 10 og 20 prosent for å hjelpe klubben gjennom koronakrisen, melder nyhetsbyrået DPA. Lønnskuttet skal spare klubben et tosifret antall millioner euro.