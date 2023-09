Haaland nominert til Fifa-pris

United-profilen Jadon Sancho må trene alene

Manchester United opplyser i en kort uttalelse at Jadon Sancho inntil videre må trene alene mens en disiplinærsak behandles.

De skriver ikke konkret hva Sancho skal ha gjort.

Sancho var ikke med i troppen til det engelske storlaget i kampen mot Arsenal like før landslagspausen.

United-trener Erik ten Hag forklarte i etterkant at det skyldtes det Sancho hadde vist på trening i dagene før kampen.

Angrepsspilleren tok selv til X (tidligere Twitter) i etterkant.

– Vennligst ikke tro på at du leser. Jeg vil ikke tillate at folk sier ting som er helt usanne. Jeg har skjøttet meg selv på trening veldig bra denne uken. Jeg tror det er andre årsaker for dette som jeg ikke vil gå inn på. Jeg har vært en syndebukk i lang tid, noe som ikke er rettferdig, skrev Sancho.