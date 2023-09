For etter 86 minutter ville ballen inn også for Erling Braut Haaland. Men da hadde nordmannen slitt og vært frustrert gjennom hele kampen.

Så grove var bommene at Viasat-ekspert Nils Johan Semb noen minutter før scoringen hadde oppsummert kampen så langt for Haaland, etter den norske spissens femte miss.

– Noen dager er det den dagen den ikke vil inn, sa Semb.

Haaland var frustrert under kampen. Her etter en av missene i første omgang. Foto: TONY OBRIEN / Reuters

Da hadde den norske stjernespissen sløst med sjansene i over 80 minutter. Og sjansene var gedigne før det løsnet, da Haaland definitivt avgjorde kampen med sin 3–1 scoring.

Et bilde på Haalands sjansesløseri vises hvis man ser på «expected goals» (såkalt xG). Det forteller hvor mange mål det forventes at Haaland scorer ut ifra sjansene han har. Mot West Ham hadde han 2,16 xG. Altså var det forventet at han scoret 2,16 mål.

– Vi var effektive, vi var tålmodige i andre omgang. Det ble en stor seier etter landskamppausen. Laget viste en god ånd, sier Guardiola til BBC.

Han mente de spilte en fantastisk kamp, hele kampen.

– Svakt

Ingenting var likevel som vanlig da City-sjefen og hans stjernegalleri var på vei inn til pause.

For Manchester City lå under. Stjernegalleriet hadde også misbrukt enorme sjanser. Og det var Haaland som hadde stått bak de verste missene.

– Det er rett og slett svakt å ikke få den mot mål, vurderte Viasat-ekspert Pål André Helland da Haaland hadde misset på sin andre sjanse for dagen et kvarter ut i kampen.

Sjansen var rett og slett enorm.

Det var lenge ikke dagen for Haaland. Her etter en av de store sjansene i kampen. Foto: Kin Cheung / AP

Han fikk stå alene ved bakre stolpe, men bommet rett og slett på det som nærmest kunne kalles åpent mål.

– Det er nesten uvant å se at han ikke setter den der, sier Helland.

Men det skulle komme flere misser som ble beskrevet som «uvirkelige» til å være Haaland. Allerede hadde han vært involvert i Citys kvadruple sjanse i innledningen av kampen.

Og fortsatt hadde ikke bortelaget fått den verste kalddusjen før pause.

Den kom da James Ward-Prowse satte inn 1–0 til hjemmelaget etter et mønsterangrep etter 35 minutters spill.

Men Haaland-sløseriet var langt fra ferdig.

Seks minutter senere kunne Haaland omtrent bare sklidd ballen i mål. Men igjen lugget det for nordmannen. Denne gang ble avslutningen reddet omtrent på streken.

– Det er ikke mulig, ropte Viaplay-kommentator Andreas Toft.

– Det er touchen på ballen som har hindret ham i å bli tomålsscorer, supplerte Semb om den norske stjernespissen.

Enorm åpning

Pausepraten hadde trolig vært av hårføner-kvalitet. For Manchester City kom ut som en virvelvind i 2. omgang.

Og det gikk bare sekunder før Jéremy Doku hadde satt utligningen i nettmaskene. På nydelig vis satte belgieren ballen i det lengste hjørnet.

Men det skulle komme flere bevis på at dette lenge ikke var Haalands dag.

Etter 53 minutter brant han sin fjerde enorme sjanse for dagen. Denne gangen var imidlertid avslutningen bedre. Rodri sendte ballen inn i feltet der Haaland lå flyvende i luften og styrte ballen mot mål med venstrefoten. Men igjen stod West Ham-keeper Alphonse Areola i veien.

Haalands akrobatiske avslutning i 2. omgang ga ikke uttelling. Foto: IAN KINGTON / AFP

– At ikke Erling Braut Haaland har scoret på Alphonse Areola, er et lite under, kommenterte Toft.

Dette var den fjerde store sjansen Haaland misset i kampen.

Avgjorde kampen

Til slutt var likevel Haaland involvert da kampen ble avgjort. Men da Bernardo Silva fikk ballen forbi West Ham-keeperen, lot Haaland ballen passere. Han kunne satt benet frem for å sikre scoringen, men lot den passere inn i nettmaskene til 2–1.

Men fortsatt skulle Haaland misse en sjanse til. Etter 81 minutter ble treffet igjen for dårlig etter at han hadde vist frem et enormt rykk.

På den sjette store sjansen satt den imidlertid til slutt for Haaland. Etter 86 minutter var det ingen tvil da Haaland satte inn sitt sjuende mål på fem kamper i Premier League.

– Mye tyder på at dette er spikeren i kista, sier Semb.