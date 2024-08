Haaland med utrolig rekord: – Et monster som er født til å score mål

– Han er ustoppelig og et monster som er født til å score mål.

Det sier NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp om nordmannen, Erling Braut Haaland, som scoret tre mål på bortebane mot West Ham lørdag kveld i Premier League.

Han har nå scoret totalt åtte hat trick i Premier League på 69 kamper. Det er like mange som Michael Owen, Harry Kane og Thierry Henry.

Fortsetter nordmannen scoringstrenden har han gode forutsetninger for å slå rekorden til Alan Shearer, som er den raskeste til 100 mål i Premier League. Det gjorde engelskmannen på 124 kamper.

Med et mål mot Chelsea i sesongåpningen og tre mål mot Ipswich forrige helg har nordmannen nå syv mål på de tre første kampene i Premier League.

Det er ny rekord som han tar fra tidligere City-spiller Edin Dzeko.

– Han er et eventyr. Alt er sagt om ham, men man må bare smile, når man ser det detter inn scoring etter scoring, sier Torp.

HAMRET TIL: Erling Braut Haaland hamret ballen i mål da han satte inn sin sjette scoring for sesongen. Foto: Reuters

– Han svarer på kritikken

Med syv mål på tre kamper har han scoret flere mål enn samtlige lag i Premier League denne sesongen.

– Det er selvfølgelig bra. Men som jeg har sagt før, så tenker jeg ikke så mye på rekorder. Fokuset er på å gjøre laget bedre. Vi har tre seiere på tre kamper, det er en best mulig start å ta med seg inn i landslagspausen, sier Haaland til Viaplay etter kampen.

Torp mener det er helt ubeskrivelig det vi får servert fra nordmannen.

– Det er ingen grunn til å tro at han ikke skal bøtte inn mål videre. Han har gjort det så lenge nå, så det er bare sånn han er.

FORNØYD: Som så mange ganger før i Premier League kan Haaland smile fra øre til øre. Foto: Reuters

NRKs fotballekspert, Andrine Hegerberg, mener det er en enorm presentasjon, og at nordmannen svarer på kritikken om at de gode lagkameratene er mye av grunnen til at han scorer mange mål.

– Jeg mener at han nå beviser at målene hans kommer fordi han behersker et stort repertoar og han scorer med hodet, begge bein og fra alle vinkler og avstander, sier Hegerberg.

Hun mener Haaland gir City en ekstra faktor i spillet sitt med de kvalitetene han har i bakromsløp og bruk av ekstremfarten sin over lengre distanser.

– Måten han løser jobben viser også en mentalt sterk spiller som har akseptert de taktiske sidene til perfeksjon.

Nå venter det landslagspause

Haaland skal i starten av september ut i to Nations League-kamper for Norge. Å ha nordmannen i storform mener Torp Norge må utnytte før det er for sent.

– Vi må forvente at landslaget kapitaliserer på dette. Det har vi ikke sett ennå, selv om Haaland har gode tall på landslaget også. Vi må utnytte den tiden vi er i nå til å komme til mesterskap. Det er ikke sikkert vi har disse spillerne om 10 år, sier Torp og fortsetter:

– Om vi først tar oss til et mesterskap tror jeg det kan bli et eventyr, med profiler som kan sende oss langt.

Han mener også Haaland setter Norge på fotballkartet.

– Han gir så mange muligheter for andre spisser. Han åpner dører.

JAKTER REKORD: Haaland jakter også nye rekorder for landslaget, der mangler han kun to mål for å tangere mål-rekorden til Jørgen Juve. Foto: NTB

– Det finnes ingen bedre enn jærbuen

Hjemmelaget gikk rett i strupen på City, men etter en slurvete involvering fra Lucas Paquetá ble Haaland spilt alene gjennom.

Der gjorde nordmannen ingen feil og satte inn 1–0 for bortelaget.

– Når han er alene med keeper – det finnes ingen bedre enn jærbuen, sier Viaplay-ekspert Petter Veland.

Da West Ham fikk en etterlengtet overgang slo Jarrod Bowen et hardt innlegg som City-forsvarer Ruben Dias noe uheldig forlenget i eget mål.

Før halvtimen var spilt fikk Haaland ballen inne i sekstenmeteren, og fra 13–14 meter hamret han ballen opp i nettmaskene bak Alphonse Areola i West Ham-buret, og bortelaget ledet 2–1.

– Det er rett og slett ypperste verdensklasse, sier Viaplay-ekspert Pål Andre Helland.

I andre omgang fikk Haaland ballen igjen alene med Areola og satte inn sitt og Citys tredje mål for dagen.

Med poengtap for Arsenal tidligere i dag er City nå to poeng foran rivalen fra London.