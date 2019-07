På samme tid i fjor så Dyrhaug i dagboka: – Det var ingenting. Det var null og nada. Det er sant

TRONDHEIM (NRK): Sist sommer så situasjonen til Niklas Dyrhaug bekmørk ut. Siden 1. juni har han smilt bredt for at han endelig får trent som normalt igjen for første gang på lang tid.