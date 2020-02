Maren Lundby på andreplass

Verdenscupleder Maren Lundby klarte ikke å klatre helt til topps på podiet i prøve-VM i Oberstdorf lørdag. 25-åringen var nummer to etter førsteomgang og leverte et kjempehopp i andreomgang. Dessverre for Gjøvik-jenta skulle Chiara Hölzl klinke til med ny bakkerekord i finaleomgangen. Østerrikeren hoppet 141,5 meter og vant rennet. Silje Opseth ble nummer 14 og Anna Odine Strøm endte på 18.plass.