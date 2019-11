Lovren reddet Liverpool

Liverpool var i trøbbel hjemme mot Napoli. Da dukket Dejan Lovren opp og sørget for 1-1 i onsdagens mesterligamøte på Anfield.Den regjerende mesterligavinneren var i trøbbel hjemme mot italienerne, men hodestøtet sørget for at Liverpool fortsatt leder gruppe E før siste runde. Da skal de røde til Østerrike for å møte Erling Braut Haaland og Salzburg.