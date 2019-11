Haaland med Liverpool-beskjed etter ny rekord

For Haaland kan sende selveste Liverpool ut av mesterligaen. Vinner Salzburg den avsluttende kampen mot Liverpool i Østerrike, vil de trolig være videre i turneringen.

Da avgjøres det nemlig på innbyrdes oppgjør mot engelskmennene, gitt at Napoli vinner oppskriftsmessig hjemme mot Genk (se også tabell nederst i artikkel).

Oppgjøret mellom Liverpool og Salzburg på Anfield tidligere i høst endte 4-3 til engelskmennene.

– Det er verdens beste lag, sier Haaland, til UEFA.com, ifølge Goal.com.

Stjernespissen er likevel overbevist om at det østerrikske laget er gode nok til å slå fjorårets mesterligavinnere.

– Vi vet at vi er gode på hjemmebane, og hvis vi spiller opp mot vårt beste, har vi en sjanse, sier Haaland.

Returoppgjøret spilles 10. desember.

Ny rekord

Erling Braut Haaland fortsetter å gjøre seg bemerket i mesterligaen. Onsdag bidro han med både mål og målgivende pasning i Salzburgs 4-1-seier over Genk.

Dermed satte han en ny rekord. Haaland er nå den første tenåringen som har scoret i fem kamper på rad i mesterligaen.

Nordmannen selv virker imidlertid å være lite opptatt av å sette rekorder.

– Det er en fin rekord, men jeg bryr meg egentlig ikke så mye om rekorder, sier han til Sky Sports i Østerrike.

– Jeg bryr meg om laget mitt, forteller spissen, som har scoret hele 27 mål på 19 kamper i ulike turneringer denne sesongen for Salzburg.

The Times: – United vil legge inn bud

Det har naturlig nok fått andre klubber til å legge merke til lysluggen. Et av overgangsryktene er at Ole Gunnar Solskjær er interessert i Haaland.

Britiske The Times skrev tirsdag at Manchester United ønsker å legge inn et bud på ham når overgangsvinduet åpner i januar. Prisen kan bli 60 millioner pund, skriver avisen.

NRKs fotballskribent Thore Haugstad mener det er kun et tidsspørsmål før Haaland forsvinner fra Salzburg.

– Sannsynligvis starter budrunden i vinter eller neste sommer, for det virker utenkelig at en så god spiss skal bli i en så liten liga som Østerrike. Haaland blir ikke billig, for alle klubbene i Europa vet nå hvem han er, skrev han i en kommentar etter at Haaland ble den første spilleren som scoret seks mål på sine tre første kamper i mesterligaen.