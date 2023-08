Haaland med innrømmelse etter ny pris: – Pep er litt skummel

Ingebrigtsens overmann ble slått

Britiske Josh Kerr snøt en syk Jakob Ingebrigtsen for gullet på 1500-meter i VM, men i torsdagens Diamond League-stevne fikk han smake sin egen medisin. Der var nemlig Yared Nuguse fra USA best på oppløpet og vant med to hundredeler.

Norges to VM-medaljører, Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås, deltok ikke i løpet.

– Den der irriterer en stund. Den gjør litt vondt, faktisk, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal om Kerr-manøveren som åpnet for Nuguse på oppløpet.

Vinnertiden ble 3.30,49.