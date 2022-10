Haaland med elleville sjanser mot Liverpool da Salah stjal showet

Haaland hadde noen gigantiske sjanser mot et kriserammet Liverpool. Det skulle betale seg, for da vartet Mohamed Salah opp med en magisk scoring som kan snu «alt» for Liverpool denne sesongen.

Salah, som har vært iskald tidligere denne sesongen, vendte bort João Cancelo på strålende vis. Han var rolig alene med keeper Ederson, og avgjorde toppkampen på Anfield.

Dermed fikk Liverpool en svært etterlengtet opptur. City er nå fire poeng bak ligaleder Arsenal.

– Som vi har sagt tidligere, om du holder Kevin De Bruyne stille og stopper ballene mot Haaland, så blir det vanskelig, sa tidligere Manchester City-spiller Micah Richards på Sky Sports sending etter kampen.

AVGJORDE: Mohamed Salah ble den store helten i storkampen mot Manchester City. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Haaland involvert i annullering

Det skjedde etter en rekke Haaland-muligheter, som kunne sendt City i ledelsen.

Den første var stor da han ble sendt alene igjennom, men hans forsøk på chip ble reddet av Alisson. I tillegg hadde han en stor mulighet på hodet, men ballen gikk i klypene på Liverpools keeper.

– På en god dag sitter de der tror jeg. Det mangler litt på skarpheten i dag, sa Alfie Haaland i pausen.

Jürgen Klopps menn hadde også muligheter for å score, men heller ikke de klarte å få hull på byllen.

Etter en noe rolig første omgang, begynte det virkelig å koke på Anfield. Salah hadde en gigantisk sjanse alene med keeper. Den ble etterfulgt av at Phil Foden satte ballen i mål, og «alle» trodde City var i ledelsen. Men så viste dommeren VAR-tegnet, og annullerte scoringen for en felling Haaland begikk like før scoringen.

Det var Pep Guardiola mildt sagt misfornøyd med, og han var rasende på dommerteamet.

Klopp så rødt

Det kokte også over for Klopp, som var rasende da en dommeravgjørelse ikke gikk Liverpools vei. Dommeren valgte til slutt å gi rødt kort til tyskeren, som dermed også ikke får være på sidelinjen i neste Liverpool-kamp.

Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Så fikk Haaland nok en mulighet til å sende City i ledelsen. Men heller ikke denne gangen ville ballen gå forbi Alisson.

– Jeg tenkte da Haaland fikk ballen, at nå står det 1-0. Det er en redning på øverste hylle, sa Viaplays ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Dermed gjentas historien fra Community Shield. Haaland hadde også den gangen flere gylne muligheter til å sende sitt lag i ledelsen, men marginene var på feil side.

Med kveldens resultat er Arsenal alene på topp i Premier League, mens Liverpool får nå nytt liv i kampen om plass i Mesterligaen.